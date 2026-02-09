Sverige

Två personer går utomhus. Det kommer rök ur deras munnar av kylan.

Det är kallt i hela Sverige. Foto: Anders Wiklund/TT

Kallt i hela Sverige

Det fortsätter att vara
kallt i hela Sverige.

På en vecka har det varit
fyra isdygn.
Så heter det när
hela landet har haft
minusgrader samtidigt
under 24 timmar.
Temperaturen har varit
under noll grader.

Kylan kommer att vara kvar
i flera dagar.
Det säger experter på
myndigheten SMHI.

Samtidigt börjar sportloven
för många skolor.

Den här veckan har lovet
börjat för skolor i bland annat

  • Göteborg
  • Borås
  • Jönköping.

8 SIDOR/TT

9 februari 2026

5 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    9 februari, 2026 kl. 10:36

    Jag hatar det här vädret. Och värst av allt så har hyresvärden struntat i att sanda och salta. Det är fruktansvärt halt utanför soprummet.

  2. MILENA skriver:
    9 februari, 2026 kl. 11:56

    Samma här-jag kunde inte går ut på fredag och lördag! Idag jag lite promenerade men det går inte fort-man måste går långsam….ingen städade ute av vår hus…

  3. Bebi Peggy skriver:
    9 februari, 2026 kl. 12:21

    Nu har i alla fall hyresvärden sandat. Däremot så är det gott om höga snövallar, som kommunen ännu inte fraktat bort. Så istället för att gå på trottoarer måste jag tidvis gå där bilarna kör.

  4. odin skriver:
    9 februari, 2026 kl. 12:30

    jag hatar snö

  5. Ali skriver:
    9 februari, 2026 kl. 17:49

    Älskar Sverige ok den här vädret rena paradis

