Det fortsätter att vara

kallt i hela Sverige.

På en vecka har det varit

fyra isdygn.

Så heter det när

hela landet har haft

minusgrader samtidigt

under 24 timmar.

Temperaturen har varit

under noll grader.

Kylan kommer att vara kvar

i flera dagar.

Det säger experter på

myndigheten SMHI.

Samtidigt börjar sportloven

för många skolor.

Den här veckan har lovet

börjat för skolor i bland annat

Göteborg

Borås

Jönköping.

8 SIDOR/TT