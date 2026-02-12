Rasmusson dömd till fängelse

Pontus Rasmusson är känd

från internet.

Han hade en populär kanal

på sajten Youtube.

Han gjorde filmer för barn.

Nu har en domstol

dömt honom

till fängelse i ett år.

Pontus Rasmusson

har fuskat med pengar,

säger domstolen.

Under åren 2020 och 2021

tjänade han över

två miljoner kronor.

Men han berättade inte om pengarna

för myndigheter i Sverige.

Det är ett brott.

Pontus Rasmusson säger

att han var ung

och inte visste

hur han skulle göra med pengarna.

Youtube stoppade

hans kanal år 2022.

Han hade gjort filmer

som handlade om sex.

Det är förbjudet

när du har

en kanal för barn.

8 SIDOR