Sverige

En hand håller i en mobil och tittar på en man.

Pontus Rasmusson hade en populär kanal på sajten Youtube. Foto: 8 Sidor

Rasmusson dömd till fängelse

Pontus Rasmusson är känd
från internet.
Han hade en populär kanal
på sajten Youtube.
Han gjorde filmer för barn.

Nu har en domstol
dömt honom
till fängelse i ett år.

Pontus Rasmusson
har fuskat med pengar,
säger domstolen.

Under åren 2020 och 2021
tjänade han över
två miljoner kronor.
Men han berättade inte om pengarna
för myndigheter i Sverige.
Det är ett brott.

Pontus Rasmusson säger
att han var ung
och inte visste
hur han skulle göra med pengarna.

Youtube stoppade
hans kanal år 2022.
Han hade gjort filmer
som handlade om sex.
Det är förbjudet
när du har
en kanal för barn.

8 SIDOR

12 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Lilly5Bkämpe♥️ skriver:
    12 februari, 2026 kl. 16:14

    Omgg……

    Svara
  2. . skriver:
    12 februari, 2026 kl. 16:54

    äcklet fy USCH 😡😡😡🤢🤮🤮

    Svara
  3. w0 skriver:
    12 februari, 2026 kl. 17:46

    oj bra 1 ÅR

    Svara
  4. J skriver:
    12 februari, 2026 kl. 18:33

    🤮🤮🤮

    Svara
