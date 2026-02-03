Sverige
En polis med vapen vaktar utanför rättegången mot två svenskar i Danmark. Foto: Johan Nilsson/TT
Svenskar döms för terrorbrott
Två unga män från Sverige
döms för terrorbrott i Danmark.
Männen kastade bomber
mot Israels kontor
i Köpenhamn.
Det hände i oktober år 2024.
Bomberna träffade ett hus
nära Israels kontor.
Där bodde en familj med barn.
Familjen var hemma.
Ingen blev skadad.
Männen är nu 18 och 21 år gamla.
De samarbetade inte
med några terrorister.
Men brottslingar i ett gäng
som heter Foxtrot
hade beställt brottet.
De unga männen sa ja till
att göra brottet åt gänget.
De skulle få pengar för det.
Danska poliser tog fast männen
på ett tåg på stationen i Köpenhamn.
18-åringen hade samma dag
skjutit skott mot Israels kontor
i Stockholm.
Den danska domstolen
dömer 18-åringen
till 12 år i fängelse.
21-åringen döms till 14 år.
8 SIDOR/TT
3 februari 2026
14 år bara…
Hur gamla var de när de begick brotten?
Hej,
de var 16 och 19 år gamla när brottet hände.
/Hälsningar 8 Sidor
A*teens borde inte gått till final
varför blev det mindre tid för 18 åringen?
Hej Carl,
18-åringen var 16 år när brottet hände.
Därför kan straffet bli lägre till exempel.
/Hälsningar 8 Sidor
got damn man ohh hell nah bomber!!!
ut med domma personer !!!! 🤢
Musik används på olika sätt beroende på vilken typ av film det är. I skräckfilmer används ofta spänd och obehaglig musik för att bygga upp rädsla och göra tittaren nervös inför vad som ska hända. I dramafilmer kan lugn och långsam musik förstärka sorgliga eller känslosamma scener och göra att tittaren känner empati med karaktärerna. I actionfilmer.
Terrorism är inte en acceptabel handling, men deras handlingar är ett svar på israelernas bombningar, brännskador, kastningar och svält av Gazas befolkning.
Dom är inga svenskar jävla muslimjävlar
8 sidor varför stor det at svergie blir starafad?
skonig inte svergie hotar muslimer det är inte OK
bra att dom får sitta i finkan där är deras plats hur svenska är dom???😝😜😛