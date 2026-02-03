Svenskar döms för terrorbrott

Två unga män från Sverige

döms för terrorbrott i Danmark.

Männen kastade bomber

mot Israels kontor

i Köpenhamn.

Det hände i oktober år 2024.

Bomberna träffade ett hus

nära Israels kontor.

Där bodde en familj med barn.

Familjen var hemma.

Ingen blev skadad.

Männen är nu 18 och 21 år gamla.

De samarbetade inte

med några terrorister.

Men brottslingar i ett gäng

som heter Foxtrot

hade beställt brottet.

De unga männen sa ja till

att göra brottet åt gänget.

De skulle få pengar för det.

Danska poliser tog fast männen

på ett tåg på stationen i Köpenhamn.

18-åringen hade samma dag

skjutit skott mot Israels kontor

i Stockholm.

Den danska domstolen

dömer 18-åringen

till 12 år i fängelse.

21-åringen döms till 14 år.

