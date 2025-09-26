Man död under övning

En man har dött i en olycka

på en skola för militärer.

Det hände i torsdags

i Borensberg i Östergötland.

Olyckan hände när poliser

övade på skolan.

Mannen var med i övningen.

Men han var inte polis själv.

– Poliserna tränade

på strid bland hus

när olyckan hände.

Det säger Mikael Ågren

som jobbar på Försvarsmakten.

Det är inte känt

hur mannen blev skadad.

Myndigheten har inte

berättat det.

Poliserna undersöker

nu hur olyckan kunde hända.

