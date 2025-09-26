Sverige

Några soldater med vapen och ryggsäckar springer på ett fält.

Soldater som tränar på skolan i Borensberg. Bilden är gammal. Foto: Pontus Lundahl/TT

Man död under övning

En man har dött i en olycka
på en skola för militärer.
Det hände i torsdags
i Borensberg i Östergötland.

Olyckan hände när poliser
övade på skolan.
Mannen var med i övningen.
Men han var inte polis själv.

– Poliserna tränade
på strid bland hus
när olyckan hände.

Det säger Mikael Ågren
som jobbar på Försvarsmakten.

Det är inte känt
hur mannen blev skadad.
Myndigheten har inte
berättat det.

Poliserna undersöker
nu hur olyckan kunde hända.

8 SIDOR/TT

26 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. z skriver:
    26 september, 2025 kl. 10:00

    Rip

    Svara
  2. Rip skriver:
    26 september, 2025 kl. 10:37

    Jag tycker att detta inte ska kunna få hända.

    Svara
  3. Bosson skriver:
    26 september, 2025 kl. 10:53

    Varför det det var onödigt 😠

    Svara
  4. lingong skriver:
    26 september, 2025 kl. 11:57

    bro först ska du bli polis och sen militar

    Svara
  5. rip skriver:
    26 september, 2025 kl. 12:18

    rip

    Svara
