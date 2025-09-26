Sverige
Soldater som tränar på skolan i Borensberg. Bilden är gammal. Foto: Pontus Lundahl/TT
Man död under övning
En man har dött i en olycka
på en skola för militärer.
Det hände i torsdags
i Borensberg i Östergötland.
Olyckan hände när poliser
övade på skolan.
Mannen var med i övningen.
Men han var inte polis själv.
– Poliserna tränade
på strid bland hus
när olyckan hände.
Det säger Mikael Ågren
som jobbar på Försvarsmakten.
Det är inte känt
hur mannen blev skadad.
Myndigheten har inte
berättat det.
Poliserna undersöker
nu hur olyckan kunde hända.
8 SIDOR/TT
26 september 2025
Rip
Jag tycker att detta inte ska kunna få hända.
Varför det det var onödigt 😠
bro först ska du bli polis och sen militar
rip