Sverige

Ett stort och gammalt hus som ligger mitt i Stockholm.

Utrikesdepartementets hus i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Rättegång om hemliga papper

I maj förra året tog
poliserna i Sverige
fast en man.
Mannen jobbar på
Utrikesdepartementet.
Det är en del av regeringen.

Poliserna säger att mannen
tog med sig hemliga papper
från jobbet till sitt hem.
Det skriver TV4 på sin sajt.

Poliserna säger
att det är ett brott
att ha hemliga papper hemma.

Men mannen själv
säger att han är oskyldig.

– Jag har inte gjort något brott,
säger han till TV4.

Om några veckor
ska det bli en rättegång
mot mannen.

8 SIDOR

24 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    24 april, 2026 kl. 10:38

    denna mannen borde veta bättre .varför tar man sånt hem???.tycker att han måste få sparken, han är inte lämplig.

    Svara
  2. Okej :/ skriver:
    24 april, 2026 kl. 12:06

    Samma

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

