Rättegång om hemliga papper

I maj förra året tog

poliserna i Sverige

fast en man.

Mannen jobbar på

Utrikesdepartementet.

Det är en del av regeringen.

Poliserna säger att mannen

tog med sig hemliga papper

från jobbet till sitt hem.

Det skriver TV4 på sin sajt.

Poliserna säger

att det är ett brott

att ha hemliga papper hemma.

Men mannen själv

säger att han är oskyldig.

– Jag har inte gjort något brott,

säger han till TV4.

Om några veckor

ska det bli en rättegång

mot mannen.

8 SIDOR