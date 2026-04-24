Sverige
Utrikesdepartementets hus i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Rättegång om hemliga papper
I maj förra året tog
poliserna i Sverige
fast en man.
Mannen jobbar på
Utrikesdepartementet.
Det är en del av regeringen.
Poliserna säger att mannen
tog med sig hemliga papper
från jobbet till sitt hem.
Det skriver TV4 på sin sajt.
Poliserna säger
att det är ett brott
att ha hemliga papper hemma.
Men mannen själv
säger att han är oskyldig.
– Jag har inte gjort något brott,
säger han till TV4.
Om några veckor
ska det bli en rättegång
mot mannen.
8 SIDOR
24 april 2026
denna mannen borde veta bättre .varför tar man sånt hem???.tycker att han måste få sparken, han är inte lämplig.
