Caroline Krook blev 80 år. Foto: Jessica Gow/TT
Caroline Krook är död
Den förra biskopen
Caroline Krook är död.
Hon blev 80 år.
Caroline Krook blev präst 1969.
1990 blev hon
Sveriges första kvinnliga domprost.
Domprosten är den viktigaste prästen
i en församling.
Hon blev chef
över Storkyrkans församling
i Stockholm.
Caroline Krook var också
den första kvinnan
som var präst i fängelser i Sverige.
Caroline Krook har gjort
mycket viktigt jobb för rättvisa
och för jämställdhet i kyrkan.
Det säger Martin Modéus
som är den högsta chefen i Svenska kyrkan.
Han är ärkebiskop.
År 2004 pratade Caroline Krook
när festivalen Stockholm Pride började.
Hon pratade om alla människors
rätt till kärlek.
– Hon har alltid stått
upp för kärleken.
Även när det inte
varit så bekvämt för henne.
Det säger Rickard Söderberg
som är artist och sjunger opera.
8 SIDOR/TT
18 augusti 2025
RIP.