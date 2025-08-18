Den förra biskopen

Caroline Krook är död.

Hon blev 80 år.

Caroline Krook blev präst 1969.

1990 blev hon

Sveriges första kvinnliga domprost.

Domprosten är den viktigaste prästen

i en församling.

Hon blev chef

över Storkyrkans församling

i Stockholm.

Caroline Krook var också

den första kvinnan

som var präst i fängelser i Sverige.

Caroline Krook har gjort

mycket viktigt jobb för rättvisa

och för jämställdhet i kyrkan.

Det säger Martin Modéus

som är den högsta chefen i Svenska kyrkan.

Han är ärkebiskop.

År 2004 pratade Caroline Krook

när festivalen Stockholm Pride började.

Hon pratade om alla människors

rätt till kärlek.

– Hon har alltid stått

upp för kärleken.

Även när det inte

varit så bekvämt för henne.

Det säger Rickard Söderberg

som är artist och sjunger opera.

8 SIDOR/TT