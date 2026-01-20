År 2025 körde tåg

över en miljon gånger

på de svenska järnvägarna.

Det är rekord.

Nästan 90 procent av tågen

kom fram i tid.

Det är bättre siffror

än åren 2024 och 2023.

Siffrorna kommer från

myndigheten Trafikverket.

De är ansvariga för

järnvägarna i Sverige.

Ett tåg är i tid om

det kommer fram

högst fem minuter

efter vad som står

i tidtabellen.

Sträckan där flest tåg kom i tid

var mellan Karlskrona och Emmaboda.

Där var nästan 99 procent

av tågen i tid.

Att fler tåg kom i tid

beror bland annat på

att Trafikverket lagat

flera järnvägar.

Men det är mycket kvar att göra.

Det kommer att ta många år

och kosta över tusen miljarder

att laga de svenska järnvägarna.

8 SIDOR/TT