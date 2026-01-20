Sverige

Två tåg står vid en station.

Fler tåg kom i tid år 2025 jämfört med år 2024. Foto: Oscar Olsson.

Fler tåg kom i tid

År 2025 körde tåg
över en miljon gånger
på de svenska järnvägarna.
Det är rekord.

Nästan 90 procent av tågen
kom fram i tid.
Det är bättre siffror
än åren 2024 och 2023.

Siffrorna kommer från
myndigheten Trafikverket.
De är ansvariga för
järnvägarna i Sverige.

Ett tåg är i tid om
det kommer fram
högst fem minuter
efter vad som står
i tidtabellen.

Sträckan där flest tåg kom i tid
var mellan Karlskrona och Emmaboda.
Där var nästan 99 procent
av tågen i tid.

Att fler tåg kom i tid
beror bland annat på
att Trafikverket lagat
flera järnvägar.

Men det är mycket kvar att göra.
Det kommer att ta många år
och kosta över tusen miljarder
att laga de svenska järnvägarna.

8 SIDOR/TT

20 januari 2026

  1. Bebi Peggy skriver:
    20 januari, 2026 kl. 12:51

    På sträckorna mellan Malmö och Hässleholm och mellan Hässleholm och Malmö var de en hel del störningar i trafiken hösten 2025.

