Världen

Donald Trump och Ahmed al-Sharaa står inne i Vita huset och skakar hand med varandra. Ahmed al-Sharaa är glad.

Donald Trump och Ahmed al-Sharaa. Foto: Syrian presidency press office/AP/TT

Syriens ledare i USA

USAs ledare Donald Trump
har haft ett möte
med Syriens ledare
Ahmed al-Sharaa.

Mötet var i Vita huset i USA.
De pratade om att kämpa
tillsammans mot gruppen IS.
Det skriver nyhetsbyråerna AP och AFP.

– Han är en mycket stark ledare,
säger Donald Trump
om Ahmed al-Sharaa.

Det var krig i Syrien i många år.
Förra året förlorade
diktatorn Bashar al-Assad.
Han flydde till Ryssland.

Folk från den islamistiska
gruppen HTS var med
och tog makten i landet.

HTS har tidigare jobbat ihop
med gruppen al-Qaida.
Flera länder har kallat
HTS för terrorister.

Syriens ledare
Ahmed al-Sharaa var
tidigare ledare för HTS.

I juli slutade USA
att kalla HTS för terrorister.

Och gruppen HTS
finns inte längre.
Många från HTS jobbar nu
för regeringen i Syrien.

8 SIDOR/TT

11 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    11 november, 2025 kl. 10:16

    Vad bra! Hoppas att Syrien blir mysigt igen! Kanske jag åker dir igen…🙂😎😍💜💞

    Svara
  2. anonym skriver:
    11 november, 2025 kl. 11:05

    ”Jorden och himlen var är förtfarande enata varandra .Vem vill att ha äget nu ? Jag ber er att låta dem kvarstå enatanda och ska ni titta dem möte i en etta scene .
    Jag tycker mig hemlandet .Där är min urspruga folk och solen landet.

    Svara
  3. ... skriver:
    11 november, 2025 kl. 11:15

    Då kanske alla syrier återvänder hem. Hoppas det blir bra i Syrien.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar