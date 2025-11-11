Världen
Donald Trump och Ahmed al-Sharaa. Foto: Syrian presidency press office/AP/TT
Syriens ledare i USA
USAs ledare Donald Trump
har haft ett möte
med Syriens ledare
Ahmed al-Sharaa.
Mötet var i Vita huset i USA.
De pratade om att kämpa
tillsammans mot gruppen IS.
Det skriver nyhetsbyråerna AP och AFP.
– Han är en mycket stark ledare,
säger Donald Trump
om Ahmed al-Sharaa.
Det var krig i Syrien i många år.
Förra året förlorade
diktatorn Bashar al-Assad.
Han flydde till Ryssland.
Folk från den islamistiska
gruppen HTS var med
och tog makten i landet.
HTS har tidigare jobbat ihop
med gruppen al-Qaida.
Flera länder har kallat
HTS för terrorister.
Syriens ledare
Ahmed al-Sharaa var
tidigare ledare för HTS.
I juli slutade USA
att kalla HTS för terrorister.
Och gruppen HTS
finns inte längre.
Många från HTS jobbar nu
för regeringen i Syrien.
8 SIDOR/TT
11 november 2025
Vad bra! Hoppas att Syrien blir mysigt igen! Kanske jag åker dir igen…🙂😎😍💜💞
”Jorden och himlen var är förtfarande enata varandra .Vem vill att ha äget nu ? Jag ber er att låta dem kvarstå enatanda och ska ni titta dem möte i en etta scene .
Jag tycker mig hemlandet .Där är min urspruga folk och solen landet.
Då kanske alla syrier återvänder hem. Hoppas det blir bra i Syrien.