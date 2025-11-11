Syriens ledare i USA

USAs ledare Donald Trump

har haft ett möte

med Syriens ledare

Ahmed al-Sharaa.

Mötet var i Vita huset i USA.

De pratade om att kämpa

tillsammans mot gruppen IS.

Det skriver nyhetsbyråerna AP och AFP.

– Han är en mycket stark ledare,

säger Donald Trump

om Ahmed al-Sharaa.

Det var krig i Syrien i många år.

Förra året förlorade

diktatorn Bashar al-Assad.

Han flydde till Ryssland.

Folk från den islamistiska

gruppen HTS var med

och tog makten i landet.

HTS har tidigare jobbat ihop

med gruppen al-Qaida.

Flera länder har kallat

HTS för terrorister.

Syriens ledare

Ahmed al-Sharaa var

tidigare ledare för HTS.

I juli slutade USA

att kalla HTS för terrorister.

Och gruppen HTS

finns inte längre.

Många från HTS jobbar nu

för regeringen i Syrien.

8 SIDOR/TT