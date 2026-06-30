Flera blev skadade av blixt

Det har varit oväder

med åska och blixtar

i delar av södra Sverige.

Förra veckan drog ett oväder in

över havet Öresund mot Malmö.

Då var det ungefär tusen nedslag

med blixtar på en halvtimme.

Det är ovanligt för Sverige,

säger experter på väder.

Det var också åska i den lilla

staden Tomelilla i Skåne.

I söndags slog en blixt ner

i nöjesparken Tosselilla sommarland.

Sju personer i en familj

blev träffade av blixten.

Fyra personer

är kvar på sjukhuset.

En av dem är en pojke

som är två år.

– Det lät som en bomb.

Det var en hög smäll

och allt blev vitt.

Jag såg inget,

men jag kände i ryggen,

armen och benet.

Där har jag fått ett sår.

Det säger pojkens mamma

till tidningen Sydsvenskan.

Pojkens mormor

ska ha blivit träffad

av blixten vid sitt öga.

8 SIDOR/TT