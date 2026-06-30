Sverige
Ett träd blev skadat när en blixt slog ner i Tomelilla. Foto: Johan Nilsson/TT
Blixtar över Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Flera blev skadade av blixt
Det har varit oväder
med åska och blixtar
i delar av södra Sverige.
Förra veckan drog ett oväder in
över havet Öresund mot Malmö.
Då var det ungefär tusen nedslag
med blixtar på en halvtimme.
Det är ovanligt för Sverige,
säger experter på väder.
Det var också åska i den lilla
staden Tomelilla i Skåne.
I söndags slog en blixt ner
i nöjesparken Tosselilla sommarland.
Sju personer i en familj
blev träffade av blixten.
Fyra personer
är kvar på sjukhuset.
En av dem är en pojke
som är två år.
– Det lät som en bomb.
Det var en hög smäll
och allt blev vitt.
Jag såg inget,
men jag kände i ryggen,
armen och benet.
Där har jag fått ett sår.
Det säger pojkens mamma
till tidningen Sydsvenskan.
Pojkens mormor
ska ha blivit träffad
av blixten vid sitt öga.
8 SIDOR/TT
30 juni 2026
men usch så hemskt .tur att dom överlevde.jag är rädd för åskan ,det har jag alltid varit. ⛈⛈⛈⛈🌩🌩🌩⛈🌩
Stanna hemma vid oväder.