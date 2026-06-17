Hon får sänkt straff

En kvinna som heter

Fariba Andersson

får nu sänkt straff.

Det har domstolen

Svea hovrätt bestämt.

Hon var tidigare dömd

till sex år i fängelse

för grovt brott mot miljön.

Nu blir straffet fem år.

Fariba Andersson

startade företaget Think Pink.

Under flera år

slängde Think Pink

massor av sopor i högar.

Det hände på

flera platser i Sverige.

Många av soporna var farliga.

Några av högarna

började brinna.

Det kom giftig rök.

Domstolen dömer även

flera andra personer

i företaget till fängelse.

Fariba Andersson och tre andra

viktiga personer i företaget

ska betala pengar till kommunerna

som tvingades ta hand om soporna.

Personerna får inte heller

starta nya företag på många år.

Men en person

i rättegången blir friad.

Bevisen mot honom räcker inte,

säger domstolen.

Han var tidigare dömd för

att ha hjälpt till med

grova brott mot miljön.

Fariba Anderson

hette tidigare Fariba Vancor.

Innan det hette hon Bella Nilsson.

Hon kallas för Sopdrottningen.

8 SIDOR/TT