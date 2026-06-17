Sverige
Fariba Andersson. Foto: Christine Olsson/TT
Hon får sänkt straff
En kvinna som heter
Fariba Andersson
får nu sänkt straff.
Det har domstolen
Svea hovrätt bestämt.
Hon var tidigare dömd
till sex år i fängelse
för grovt brott mot miljön.
Nu blir straffet fem år.
Fariba Andersson
startade företaget Think Pink.
Under flera år
slängde Think Pink
massor av sopor i högar.
Det hände på
flera platser i Sverige.
Många av soporna var farliga.
Några av högarna
började brinna.
Det kom giftig rök.
Domstolen dömer även
flera andra personer
i företaget till fängelse.
Fariba Andersson och tre andra
viktiga personer i företaget
ska betala pengar till kommunerna
som tvingades ta hand om soporna.
Personerna får inte heller
starta nya företag på många år.
Men en person
i rättegången blir friad.
Bevisen mot honom räcker inte,
säger domstolen.
Han var tidigare dömd för
att ha hjälpt till med
grova brott mot miljön.
Fariba Anderson
hette tidigare Fariba Vancor.
Innan det hette hon Bella Nilsson.
Hon kallas för Sopdrottningen.
8 SIDOR/TT
17 juni 2026