De räknade igelkottar

Organisationen WWF

ville att människor skulle

räkna igelkottar förra veckan.

Du kunde skriva in om du såg

en levande igelkott

en död igelkott

ingen igelkott.

Det kom in nästan 52 tusen

berättelser om igelkottar.

– Jag tror att många

vill vara med för att

igelkotten är gullig

med sina taggar.

Den lever nära oss människor.

Det säger Jessica Ångström

på WWF.

Igelkottar i Sverige har minskat

med nästan hälften på tolv år.

I år kom fler berättelser

än tidigare om igelkottar

som bilar kört över.

Du kan fortsätta att berätta

om du ser en igelkott

även om veckan är slut.

WWF vill alltid veta

om du ser en igelkott.

8 SIDOR/TT

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