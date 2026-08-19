Vardags
Två igelkottar. Foto: Michael Probst/AP/TT
De räknade igelkottar
Organisationen WWF
ville att människor skulle
räkna igelkottar förra veckan.
Du kunde skriva in om du såg
- en levande igelkott
- en död igelkott
- ingen igelkott.
Det kom in nästan 52 tusen
berättelser om igelkottar.
– Jag tror att många
vill vara med för att
igelkotten är gullig
med sina taggar.
Den lever nära oss människor.
Det säger Jessica Ångström
på WWF.
Igelkottar i Sverige har minskat
med nästan hälften på tolv år.
I år kom fler berättelser
än tidigare om igelkottar
som bilar kört över.
Du kan fortsätta att berätta
om du ser en igelkott
även om veckan är slut.
WWF vill alltid veta
om du ser en igelkott.
8 SIDOR/TT
Igelkotten
- Igelkottar har troligen funnits
i mer än 30 miljoner år.
De kan vara ett av de äldsta
levande däggdjuren på jorden.
Det finns rester av igelkottar
som är lika gamla
som de sista dinosaurierna.
- En vuxen igelkott har mellan
5 000 och 7 000 taggar.
- Igelkottar kan bli åtta år gamla.
- Fler än hälften av igelkottarna
dör innan de har blivit ett år.
- Igelkottar äter larver,
skalbaggar, tvestjärtar,
daggmaskar och sniglar.
De äter också bär och svamp.
- Igelkotten är fridlyst i Sverige.
Du får inte döda, skada
eller fånga igelkottar.
Informationen kommer
från organisationen WWF.
19 augusti 2026