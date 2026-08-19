Sverige
Många kör för fort förbi skolor. Foto: M Lejhall/TT
Många kör fort vid skolor
Det är viktigt att köra
långsamt förbi skolor.
Det brukar vara
max 30 kilometer i timmen
på vägar vid skolor.
Men många människor
kör mycket fortare än så.
Det visar en ny undersökning.
Mer än var tredje bil
i undersökningen
körde fortare än
30 kilometer i timmen.
En bil körde i 77 kilometer i timmen.
Organisationen
Riksförbundet M Sverige
har gjort undersökningen.
I våras kollade de
hur fort bilar körde
vid skolor i 23 kommuner.
De kollade nästan åtta tusen bilar.
Inte bara förare
i vanliga bilar körde för fort.
Många förare i taxi,
lastbilar och bussar
körde också för fort.
De som gjort undersökningen
vill att poliserna
gör fler kontroller
av hur fort bilar kör
vid skolorna.
De vill också ha mer hinder
för att folk ska köra
långsammare.
8 SIDOR/TT
19 augusti 2026
Jaaaaaaaaaaaa fortsätt
Folk kör som galning och polis kan går ut och ge böter!😴
Folk gör tvärtom. Man ska ju köra långsammare vid skolor.
De borde också installera hastighetskameror, så de får böter.
Många kör fort också på gångfartsområde.
Okej, hastighetskameror på gångbanorna också.
Mänskligheten är dumma. Så därför behövs hastighetskameror.
håller med hej
de borde sätta upp hastighetkameror vid skolorna!!!!!!!!!!
Människor borde ta mer ansvar för sig själva.
Transport ansvariga kan inte sitt jobb, fel person för körkort och därför resultatet är så