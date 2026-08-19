Sverige

Bilar kör snabbt på en 30-väg.

Många kör för fort förbi skolor. Foto: M Lejhall/TT

Många kör fort vid skolor

Det är viktigt att köra
långsamt förbi skolor.
Det brukar vara
max 30 kilometer i timmen
på vägar vid skolor.

Men många människor
kör mycket fortare än så.
Det visar en ny undersökning.

Mer än var tredje bil
i undersökningen
körde fortare än
30 kilometer i timmen.
En bil körde i 77 kilometer i timmen.

Organisationen
Riksförbundet M Sverige
har gjort undersökningen.

I våras kollade de
hur fort bilar körde
vid skolor i 23 kommuner.
De kollade nästan åtta tusen bilar.

Inte bara förare
i vanliga bilar körde för fort.
Många förare i taxi,
lastbilar och bussar
körde också för fort.

De som gjort undersökningen
vill att poliserna
gör fler kontroller
av hur fort bilar kör
vid skolorna.

De vill också ha mer hinder
för att folk ska köra
långsammare.

8 SIDOR/TT

19 augusti 2026

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9 kommentarer
  1. Kurrin skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 11:39

    Jaaaaaaaaaaaa fortsätt

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  2. Luisa skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 12:45

    Folk kör som galning och polis kan går ut och ge böter!😴

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  3. Hej skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 12:52

    Folk gör tvärtom. Man ska ju köra långsammare vid skolor.

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  4. Hej skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 12:53

    De borde också installera hastighetskameror, så de får böter.

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  5. WM skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 14:21

    Många kör fort också på gångfartsområde.

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  6. Hej skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 15:15

    Okej, hastighetskameror på gångbanorna också.

    Mänskligheten är dumma. Så därför behövs hastighetskameror.

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  7. argesivva tjejen😡💢 skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 18:18

    håller med hej
    de borde sätta upp hastighetkameror vid skolorna!!!!!!!!!!

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  8. Moroten skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 19:49

    Människor borde ta mer ansvar för sig själva.

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  9. M skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 22:35

    Transport ansvariga kan inte sitt jobb, fel person för körkort och därför resultatet är så

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