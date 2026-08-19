Många kör fort vid skolor

Det är viktigt att köra

långsamt förbi skolor.

Det brukar vara

max 30 kilometer i timmen

på vägar vid skolor.

Men många människor

kör mycket fortare än så.

Det visar en ny undersökning.

Mer än var tredje bil

i undersökningen

körde fortare än

30 kilometer i timmen.

En bil körde i 77 kilometer i timmen.

Organisationen

Riksförbundet M Sverige

har gjort undersökningen.

I våras kollade de

hur fort bilar körde

vid skolor i 23 kommuner.

De kollade nästan åtta tusen bilar.

Inte bara förare

i vanliga bilar körde för fort.

Många förare i taxi,

lastbilar och bussar

körde också för fort.

De som gjort undersökningen

vill att poliserna

gör fler kontroller

av hur fort bilar kör

vid skolorna.

De vill också ha mer hinder

för att folk ska köra

långsammare.

8 SIDOR/TT