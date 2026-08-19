Sverige
Fängelset Tartu i Estland. Hit ska flera hundra svenska fångar skickas. Foto: Magnus Grimstedt/TT
Estland stoppade fångar
De första fångarna från
Sverige har landat
i staden Tartu i Estland.
De ska sitta inlåsta
i fängelse där.
Men Estland sa nej till
många fångar som Sverige
först ville skicka.
De tyckte att brotten
fångarna hade dömts för
bröt mot reglerna.
Upp till 600
svenska fångar
ska sitta inlåsta
i fängelser i Estland.
Det har Sveriges
regering bestämt.
Svenska myndigheten Kriminalvården
har skrivit ett avtal
med Estlands myndighet
om det.
Det beror på att Sveriges
fängelser inte har plats
för alla som döms till fängelse.
I avtalet med Estland
står det att Estland får
säga nej till vissa brottslingar.
Det är brottslingar i gäng
och de som har gjort
mycket allvarliga brott.
I Estland har det också
blivit bråk om de
svenska fångarna.
Alla gillar inte att det
kommer fångar från Sverige dit.
En del politiker har hotat
med att stoppa avtalet
med Sverige.
8 SIDOR/TT
19 augusti 2026
Bra idé, det borde vi också göra i Nederländerna.
jag älskar ulfkristersom😎🤠
jag också ullfen
du är riktig bra ulle
Ändå Sverige har redan tagit hundra tusentals kriminella från hela världen.😷
Bass Rock i Skottland är tillgängligt. Passar alla innan dom skickas hem. Det vill sägas, dvs, inte till Sverige igen!
Kontraktet borde varit tydligare från början. Men jag förstår samtidigt att de inte vill ta emot vissa fångar, speciellt om fångarna är hotfulla
bra och dåligt på samma gång 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
Förstår att Sverige inte har plats med alla som döms till fängelse. Vi har ingen utvisningspolitik för brottslingar. Då hade de kanske funnits mer plats. Svenska fängelset har de bättre än många våra äldreboenden.