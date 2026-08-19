Estland stoppade fångar

De första fångarna från

Sverige har landat

i staden Tartu i Estland.

De ska sitta inlåsta

i fängelse där.

Men Estland sa nej till

många fångar som Sverige

först ville skicka.

De tyckte att brotten

fångarna hade dömts för

bröt mot reglerna.

Upp till 600

svenska fångar

ska sitta inlåsta

i fängelser i Estland.

Det har Sveriges

regering bestämt.

Svenska myndigheten Kriminalvården

har skrivit ett avtal

med Estlands myndighet

om det.

Det beror på att Sveriges

fängelser inte har plats

för alla som döms till fängelse.

I avtalet med Estland

står det att Estland får

säga nej till vissa brottslingar.

Det är brottslingar i gäng

och de som har gjort

mycket allvarliga brott.

I Estland har det också

blivit bråk om de

svenska fångarna.

Alla gillar inte att det

kommer fångar från Sverige dit.

En del politiker har hotat

med att stoppa avtalet

med Sverige.

8 SIDOR/TT