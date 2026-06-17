Ashraf hjälper flyktingar

Ashraf Frugh är 38 år.

Han kom som flykting

från Afghanistan till Sverige

för några år sedan.

När han var nio år

var det krig i landet.

Han blev skadad

i en explosion.

Ashraf Frugh fick

en allvarlig skada i ryggen.

Sedan dess måste han

använda rullstol.

– Sverige var så annorlunda

jämfört med Afghanistan.

Det var anpassat för personer

med funktionsnedsättning.

Mitt liv blev enklare när jag kom hit.

Det säger han till 8 Sidor.

Men att få ett jobb i Sverige

var inte lika enkelt.

Ashraf Frugh sökte många jobb.

Men han fick bara nej.

Till slut fick han tips

om en grupp i Sverige.

Den heter Independent Living Institute.

Gruppen hjälper flyktingar

med funktionsnedsättning.

Ashraf Frugh fick träna på

att jobba för gruppen.

Sedan fick han ett riktigt jobb

på deras kontor i Farsta

i Stockholm.

– Folk kan gå kurser hos oss.

Vi hjälper dem att söka jobb och lägenhet.

Vi hjälper dem som har problem

med myndigheter, säger Ashraf Frugh.

Gruppen har fått pengar

från människor som har dött,

men inte haft några som ärver.

Det kallas Allmänna arvsfonden

och det är statens pengar.

– Många är glada för vår hjälp.

Vi behövs verkligen.

Därför letar vi också

efter mer pengar,

säger Ashraf Frugh.

Nu har gruppen en ny kurs.

Där ska flyktingar öva på

att berätta och skriva om sina liv.

Det kommer att bli en bok.

Nordiska museet ska också

samla in deras berättelser.

– Det här är människor

som behöver få dela

vad de har varit med om,

säger Ashraf Frugh.

Det är han som är ledare

för den nya kursen.

SARAH GREEN/8 SIDOR