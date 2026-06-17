Sverige

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    Ashraf Frugh jobbar för en grupp som hjälper flyktingar med funktionsnedsättningar. Foto: Privat

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    Ashraf Frugh i blå skjorta tillsammans med sina kollegor i Farsta. Foto: Privat

Ashraf hjälper flyktingar

Ashraf Frugh är 38 år.
Han kom som flykting
från Afghanistan till Sverige
för några år sedan.

När han var nio år
var det krig i landet.
Han blev skadad
i en explosion.
Ashraf Frugh fick
en allvarlig skada i ryggen.
Sedan dess måste han
använda rullstol.

– Sverige var så annorlunda
jämfört med Afghanistan.
Det var anpassat för personer
med funktionsnedsättning.
Mitt liv blev enklare när jag kom hit.

Det säger han till 8 Sidor.

Men att få ett jobb i Sverige
var inte lika enkelt.
Ashraf Frugh sökte många jobb.
Men han fick bara nej.

Till slut fick han tips
om en grupp i Sverige.
Den heter Independent Living Institute.
Gruppen hjälper flyktingar
med funktionsnedsättning.

Ashraf Frugh fick träna på
att jobba för gruppen.
Sedan fick han ett riktigt jobb
på deras kontor i Farsta
i Stockholm.

– Folk kan gå kurser hos oss.
Vi hjälper dem att söka jobb och lägenhet.
Vi hjälper dem som har problem
med myndigheter, säger Ashraf Frugh.

Gruppen har fått pengar
från människor som har dött,
men inte haft några som ärver.
Det kallas Allmänna arvsfonden
och det är statens pengar.

– Många är glada för vår hjälp.
Vi behövs verkligen.
Därför letar vi också
efter mer pengar,
säger Ashraf Frugh.

Nu har gruppen en ny kurs.
Där ska flyktingar öva på
att berätta och skriva om sina liv.
Det kommer att bli en bok.
Nordiska museet ska också
samla in deras berättelser.

– Det här är människor
som behöver få dela
vad de har varit med om,
säger Ashraf Frugh.

Det är han som är ledare
för den nya kursen.

SARAH GREEN/8 SIDOR

Du kan berätta din historia

  • Ashraf Frugh jobbar med att hjälpa
    flyktingar med funktionsnedsättning
    att kunna leva ett bra liv i Sverige.
  • Han jobbar för gruppen
    Independent Living Institute.
    Det betyder Institutet för självbestämmande.
    Deras sajt på internet heter
    www.independentliving.org
    Deras stödcenter heter
    Disabled Refugees Welcome.
  • Om du vill berätta din historia
    så kan du gå till deras andra sida
    på internet som heter www.adabi.se

17 juni 2026

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1 kommentar
  1. Ali skriver:
    17 juni, 2026 kl. 10:18

    Historien kommer att skriva om hur vänligt Sverige var mot oss, som redan hade blivit sårade av vårt eget land.

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