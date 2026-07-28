Sverige
Tousin Chiza kom till Sverige som flykting. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Tusse flydde till Sverige
Organisationen FNs regler
om flyktingar fyller 75 år.
Reglerna skyddar flyktingar.
Länderna i FN sa ja till reglerna
den 28 juli år 1951.
– Reglerna har räddat mitt liv.
Det säger artisten Toussaint Chiza
i Sveriges Radio.
Toussaint Chiza är känd
som artisten Tusse.
Han flydde från våld
i landet Kongo-Kinshasa
i Afrika.
– När jag var fem år
blev det krig.
Mina föräldrar bestämde sig
för att fly.
Jag tappade bort
mina föräldrar,
säger Toussaint Chiza.
Han och hans moster kom
till ett läger för flyktingar
i landet Uganda.
Efter tre år kom han
som flykting till Sverige.
Han behövde skydd.
Toussaint Chiza jobbar med UNHCR.
Det är FNs organisation för flyktingar.
Han vill att folk ska
förstå mer om flyktingar.
Han hjälper till att samla in
pengar till UNHCRs arbete.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Flyktingar i världen
- Ungefär 118 miljoner människor
är på flykt i världen.
- FN har regler
som ska skydda flyktingar.
- Nästan 150 länder
har sagt ja till reglerna.
Sverige har sagt ja.
- En flykting är en person
som har flytt från sitt land
och behöver skydd.
Det kan bero på krig,
våld eller förföljelse.
- I Sverige finns ungefär
155 tusen flyktingar.
- Den största gruppen flyktingar
i Sverige i dag
kommer från Ukraina.
- Informationen kommer
från UNHCR.
28 juli 2026
Grattis