Sverige

Ett porträtt.

Tousin Chiza kom till Sverige som flykting. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tusse flydde till Sverige

Organisationen FNs regler
om flyktingar fyller 75 år.
Reglerna skyddar flyktingar.

Länderna i FN sa ja till reglerna
den 28 juli år 1951.

– Reglerna har räddat mitt liv.

Det säger artisten Toussaint Chiza
i Sveriges Radio.
Toussaint Chiza är känd
som artisten Tusse.

Han flydde från våld
i landet Kongo-Kinshasa
i Afrika.

– När jag var fem år
blev det krig.
Mina föräldrar bestämde sig
för att fly.
Jag tappade bort
mina föräldrar,
säger Toussaint Chiza.

Han och hans moster kom
till ett läger för flyktingar
i landet Uganda.

Efter tre år kom han
som flykting till Sverige.
Han behövde skydd.

Toussaint Chiza jobbar med UNHCR.
Det är FNs organisation för flyktingar.

Han vill att folk ska
förstå mer om flyktingar.

Han hjälper till att samla in
pengar till UNHCRs arbete.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Flyktingar i världen

  • Ungefär 118 miljoner människor
    är på flykt i världen.
  • FN har regler
    som ska skydda flyktingar.
  • Nästan 150 länder
    har sagt ja till reglerna.
    Sverige har sagt ja.
  • En flykting är en person
    som har flytt från sitt land
    och behöver skydd.
    Det kan bero på krig,
    våld eller förföljelse.
  • I Sverige finns ungefär
    155 tusen flyktingar.
  • Den största gruppen flyktingar
    i Sverige i dag
    kommer från Ukraina.
  • Informationen kommer
    från UNHCR.

28 juli 2026

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1 kommentar
  1. Wictor freundt skriver:
    28 juli, 2026 kl. 13:55

    Grattis

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