Tusse flydde till Sverige

Organisationen FNs regler

om flyktingar fyller 75 år.

Reglerna skyddar flyktingar.

Länderna i FN sa ja till reglerna

den 28 juli år 1951.

– Reglerna har räddat mitt liv.

Det säger artisten Toussaint Chiza

i Sveriges Radio.

Toussaint Chiza är känd

som artisten Tusse.

Han flydde från våld

i landet Kongo-Kinshasa

i Afrika.

– När jag var fem år

blev det krig.

Mina föräldrar bestämde sig

för att fly.

Jag tappade bort

mina föräldrar,

säger Toussaint Chiza.

Han och hans moster kom

till ett läger för flyktingar

i landet Uganda.

Efter tre år kom han

som flykting till Sverige.

Han behövde skydd.

Toussaint Chiza jobbar med UNHCR.

Det är FNs organisation för flyktingar.

Han vill att folk ska

förstå mer om flyktingar.

Han hjälper till att samla in

pengar till UNHCRs arbete.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR