Sverige
En polis på platsen där Hugo Mosshagen blev skjuten. Foto: Pavel Koubek/TT
Hugo sköts till döds
I mars blev 20-årige Hugo Mosshagen
skjuten till döds i staden Örebro.
Han blev mördad.
Poliserna säger att mördaren
skulle skjuta en annan person.
Men Hugo blev skjuten i stället.
Hugo Mosshagen hade inget
med brott att göra, säger poliserna.
Nu stoppar poliserna
sin undersökning om mordet.
De kommer inte att undersöka mer.
Det beror på att den misstänkte
mördaren är död.
Det säger poliserna.
– Vi misstänkte en man
som brukade ha vapen.
Vi kan se på filmer att han
var nära platsen för skjutningen.
Det säger Anders Mullfors
som jobbar med poliserna.
Poliserna vill inte säga
hur den misstänkte mördaren dog
eller något annat om honom.
De säger att det är hemliga
uppgifter, sekretess.
– Vi måste följa lagarna som finns.
Det säger åklagaren
Jakob Holmberg som har varit
ledare för polisernas arbete.
Hugo Mosshagens pappa
har tidigare pratat med SVT
om mordet på sin son.
– Det är bra att poliserna
har en misstänkt person.
Men vi kommer inte att få svar
på de frågor vi har,
säger pappan till SVT.
8 SIDOR/TT
3 juli 2026
Tåkigt att sånt händer I vårt land.det har varit många skjutningar i Örebro förra året många oskyldiga dog.synd om föräldrarna som måste leva med sorgen.