Hugo sköts till döds

I mars blev 20-årige Hugo Mosshagen

skjuten till döds i staden Örebro.

Han blev mördad.

Poliserna säger att mördaren

skulle skjuta en annan person.

Men Hugo blev skjuten i stället.

Hugo Mosshagen hade inget

med brott att göra, säger poliserna.

Nu stoppar poliserna

sin undersökning om mordet.

De kommer inte att undersöka mer.

Det beror på att den misstänkte

mördaren är död.

Det säger poliserna.

– Vi misstänkte en man

som brukade ha vapen.

Vi kan se på filmer att han

var nära platsen för skjutningen.

Det säger Anders Mullfors

som jobbar med poliserna.

Poliserna vill inte säga

hur den misstänkte mördaren dog

eller något annat om honom.

De säger att det är hemliga

uppgifter, sekretess.

– Vi måste följa lagarna som finns.

Det säger åklagaren

Jakob Holmberg som har varit

ledare för polisernas arbete.

Hugo Mosshagens pappa

har tidigare pratat med SVT

om mordet på sin son.

– Det är bra att poliserna

har en misstänkt person.

Men vi kommer inte att få svar

på de frågor vi har,

säger pappan till SVT.

8 SIDOR/TT