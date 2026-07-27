Sverige

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    Paraden under Stockholm Pride år 2025. Foto: Pär Bäckström/TT

  • Felix König

    Felix König jobbar i RFSL. Foto: RFSL

Pride börjar i Stockholm

Efter attacken under Pride i Berlin
börjar nu Pride i Stockholm.

Festivalen börjar
på måndag den 27 juli.
På lördag är den stora
paraden genom Stockholm.

Pride handlar om
att du ska få vara
den du är
och älska vem du vill.

Det handlar särskilt
om homosexuella, bisexuella,
transpersoner, queerpersoner
och alla i rörelsen hbtqi+.

Efter attacken i Berlin
är många rädda
för attacker
mot Pride i Stockholm.

– Vi har länge sett
hur hbtqi-personer känner sig
mindre trygga i Sverige.

Det säger Felix König.
Han jobbar i organisationen RFSL
som är med och ordnar Pride.

Många arbetar med säkerheten
under Pride.

– Vi får inte bli rädda.
Det är viktigt att träffas.
Vi fortsätter att arbeta
för ett öppet
och fritt samhälle,
säger Felix König.

8 SIDOR/TT

Attacken på festivalen Pride i Berlin

27 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
21 kommentarer
  1. Petri Tanner skriver:
    27 juli, 2026 kl. 09:57

    Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,

    Svara
  2. Saleh skriver:
    27 juli, 2026 kl. 10:52

    Hej!
    Jag älskar solen och värme området men värmen minskar dag
    för dag.🥱

    Svara
  3. . skriver:
    27 juli, 2026 kl. 10:59

    avspärrning behövs så det händer inte samma som i tyskland.

    Svara
  4. Maja skriver:
    27 juli, 2026 kl. 12:00

    Prideflaggan är haram och den symboliserar djävulen.

    Svara
  5. mia skriver:
    27 juli, 2026 kl. 12:05

    i Sverige lever människor fria, är man lycklig med samkönade så får det bli så .😘😘😍😍🤗🤗

    Svara
  6. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 skriver:
    27 juli, 2026 kl. 12:39

    Roligt att se så många lyckliga människor som älskar varandra. Jag har inget emot att folk är homosexuella. VI ÄR OLIKA OCH MAN SKA RESPEKTERA DET.

    Svara
  7. MILENA skriver:
    27 juli, 2026 kl. 13:15

    MAJA-haram är när någon är odemokratisk som du! det räcker! Lyssna lite på OSMANY LAFFITA-på hans liv…inget blev bättre med hans handling! Inget!😮😔😠

    Svara
  8. Träd skriver:
    27 juli, 2026 kl. 13:41

    Folk har redan hamnat i helvete. Det varit så varmt att folk bokstavligen brinner.

    Svara
  9. MILENA skriver:
    27 juli, 2026 kl. 14:20

    HEMSK! Synd om människor! Men det behövs mer hänsyn till varandra och till naturen också!😠

    Svara
  10. Jag älskar alla människor oavsett läggningen, alla ska vara lyckliga skriver:
    27 juli, 2026 kl. 14:34

    Maja pride flaggan i Sverige symboliserar (frihet)

    Svara
  11. Theo skriver:
    27 juli, 2026 kl. 15:37

    Pride är äckligt, de vill lära era barn i skolan att bli homo, trans osv

    Svara
  12. ...🥰🥰🥰8sidor är bäst skriver:
    27 juli, 2026 kl. 16:14

    Theo du har fel ,man kan inte lära någon att ha homosexuell läggning.sexuell läggning är en djupt rotad egenskap som styrs av biologiska och medfödda faktorer tidigt i livet,snarare än något man kan lära sig eller välja.

    Svara
  13. Sluta tjata skriver:
    27 juli, 2026 kl. 16:20

    Det blivit mycket tjat om det homo har funnis alltid det
    Inte nytt slutar hjärn tvätta barn på dagis och skola låt barn växa som ett barn, de kommer å förståt när de blir äldre finns homo människor. Alla får göra vad man vill med sin kropp ni behöver inte sprida massa strunt prat.

    Svara
  14. Låt alla vara som dom är skriver:
    27 juli, 2026 kl. 16:32

    Homosexuella finns i alla länder .i visa länder straffar man dessa människor med döden tex iran.

    Svara
  15. En vanlig individ skriver:
    27 juli, 2026 kl. 16:51

    Jag har inget emot att du är homo, trans osv., du får leva precis hur du vill, men varför känner du ett behov av att vifta din flagga i mitt ansikte? Det är som om jag har ett barn som vill visa mig sin nya leksak. Väx upp lite

    Svara
  16. Bo skriver:
    27 juli, 2026 kl. 17:04

    Jag tycker att pride flagga är vacker ,den har vackra färger ,fin att titta på.

    Svara
  17. Bigus Dickus skriver:
    27 juli, 2026 kl. 17:27

    Behövs verkligen en vecka för detta? Stockholms trafiken är dassig nog som det, men med allt detta. Sannerligen tragiskt det som hände i Tyskland, man ska kunna vara få vara homo eller lesbisk eller sånt utan att andra attacker en. Har även märkt av att pride inkluderar fetish och kinks mer än att handla om hbtq personer.

    Svara
  18. Hej skriver:
    27 juli, 2026 kl. 18:59

    Vad betyder Pride

    Svara
  19. Fox skriver:
    27 juli, 2026 kl. 19:03

    Glad pride ! 😀 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️
    Man kan inte lära någon att bli LGBTQ+, jag kan inte ”lära” mig att bli attraherad till ett kön jag inte är attraherad mot. Det funkar inte så. Sluta vara så rädda för kön och identitet 🫪

    Svara
  20. Beatrice skriver:
    27 juli, 2026 kl. 20:03

    Pride betyder stolthet

    Svara
  21. G skriver:
    27 juli, 2026 kl. 23:22

    Kan jag älska min häst

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