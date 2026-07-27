Sverige
Paraden under Stockholm Pride år 2025. Foto: Pär Bäckström/TT
Felix König jobbar i RFSL. Foto: RFSL
Pride börjar i Stockholm
Efter attacken under Pride i Berlin
börjar nu Pride i Stockholm.
Festivalen börjar
på måndag den 27 juli.
På lördag är den stora
paraden genom Stockholm.
Pride handlar om
att du ska få vara
den du är
och älska vem du vill.
Det handlar särskilt
om homosexuella, bisexuella,
transpersoner, queerpersoner
och alla i rörelsen hbtqi+.
Efter attacken i Berlin
är många rädda
för attacker
mot Pride i Stockholm.
– Vi har länge sett
hur hbtqi-personer känner sig
mindre trygga i Sverige.
Det säger Felix König.
Han jobbar i organisationen RFSL
som är med och ordnar Pride.
Många arbetar med säkerheten
under Pride.
– Vi får inte bli rädda.
Det är viktigt att träffas.
Vi fortsätter att arbeta
för ett öppet
och fritt samhälle,
säger Felix König.
8 SIDOR/TT
27 juli 2026
Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,
Hej!
Jag älskar solen och värme området men värmen minskar dag
för dag.🥱
avspärrning behövs så det händer inte samma som i tyskland.
Prideflaggan är haram och den symboliserar djävulen.
i Sverige lever människor fria, är man lycklig med samkönade så får det bli så .😘😘😍😍🤗🤗
Roligt att se så många lyckliga människor som älskar varandra. Jag har inget emot att folk är homosexuella. VI ÄR OLIKA OCH MAN SKA RESPEKTERA DET.
MAJA-haram är när någon är odemokratisk som du! det räcker! Lyssna lite på OSMANY LAFFITA-på hans liv…inget blev bättre med hans handling! Inget!😮😔😠
Folk har redan hamnat i helvete. Det varit så varmt att folk bokstavligen brinner.
HEMSK! Synd om människor! Men det behövs mer hänsyn till varandra och till naturen också!😠
Maja pride flaggan i Sverige symboliserar (frihet)
Pride är äckligt, de vill lära era barn i skolan att bli homo, trans osv
Theo du har fel ,man kan inte lära någon att ha homosexuell läggning.sexuell läggning är en djupt rotad egenskap som styrs av biologiska och medfödda faktorer tidigt i livet,snarare än något man kan lära sig eller välja.
Det blivit mycket tjat om det homo har funnis alltid det
Inte nytt slutar hjärn tvätta barn på dagis och skola låt barn växa som ett barn, de kommer å förståt när de blir äldre finns homo människor. Alla får göra vad man vill med sin kropp ni behöver inte sprida massa strunt prat.
Homosexuella finns i alla länder .i visa länder straffar man dessa människor med döden tex iran.
Jag har inget emot att du är homo, trans osv., du får leva precis hur du vill, men varför känner du ett behov av att vifta din flagga i mitt ansikte? Det är som om jag har ett barn som vill visa mig sin nya leksak. Väx upp lite
Jag tycker att pride flagga är vacker ,den har vackra färger ,fin att titta på.
Behövs verkligen en vecka för detta? Stockholms trafiken är dassig nog som det, men med allt detta. Sannerligen tragiskt det som hände i Tyskland, man ska kunna vara få vara homo eller lesbisk eller sånt utan att andra attacker en. Har även märkt av att pride inkluderar fetish och kinks mer än att handla om hbtq personer.
Vad betyder Pride
Glad pride ! 😀 🏳️🌈🏳️⚧️
Man kan inte lära någon att bli LGBTQ+, jag kan inte ”lära” mig att bli attraherad till ett kön jag inte är attraherad mot. Det funkar inte så. Sluta vara så rädda för kön och identitet
Pride betyder stolthet
Kan jag älska min häst