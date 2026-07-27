Pride börjar i Stockholm

Efter attacken under Pride i Berlin

börjar nu Pride i Stockholm.

Festivalen börjar

på måndag den 27 juli.

På lördag är den stora

paraden genom Stockholm.

Pride handlar om

att du ska få vara

den du är

och älska vem du vill.

Det handlar särskilt

om homosexuella, bisexuella,

transpersoner, queerpersoner

och alla i rörelsen hbtqi+.

Efter attacken i Berlin

är många rädda

för attacker

mot Pride i Stockholm.

– Vi har länge sett

hur hbtqi-personer känner sig

mindre trygga i Sverige.

Det säger Felix König.

Han jobbar i organisationen RFSL

som är med och ordnar Pride.

Många arbetar med säkerheten

under Pride.

– Vi får inte bli rädda.

Det är viktigt att träffas.

Vi fortsätter att arbeta

för ett öppet

och fritt samhälle,

säger Felix König.

8 SIDOR/TT

Attacken på festivalen Pride i Berlin