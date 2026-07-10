Sverige
Det ska bli varmt väder. Foto: Magnus Grimstedt/TT
Varmt väder igen
Efter dagar
med lite kallare väder
så kommer nu värmen
tillbaka till Sverige.
Det kommer att vara
varmt i flera dagar.
På många platser
blir det minst 25 grader.
Det blir varmt i hela Sverige,
men kanske lite kallare
i norra Sverige.
Det varma vädret
och brist på regn
gör att det är risk för bränder
på flera platser
i södra Sverige.
Det är också risk för
att det blir brist på vatten
i södra Sverige.
Därför är det bra
att spara på vattnet.
Det säger myndigheten SMHI.
8 SIDOR/TT
Brist på vatten
Här är det risk för
att det blir brist på vatten
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10 juli 2026
🙂😎