Sverige

En strand i Sätra nära Stockholm. Folk solar och badar.

Det ska bli varmt väder. Foto: Magnus Grimstedt/TT

Varmt väder igen

Efter dagar
med lite kallare väder
så kommer nu värmen
tillbaka till Sverige.

Det kommer att vara
varmt i flera dagar.
På många platser
blir det minst 25 grader.

Det blir varmt i hela Sverige,
men kanske lite kallare
i norra Sverige.

Det varma vädret
och brist på regn
gör att det är risk för bränder
på flera platser
i södra Sverige.

Det är också risk för
att det blir brist på vatten
i södra Sverige.

Därför är det bra
att spara på vattnet.
Det säger myndigheten SMHI.

8 SIDOR/TT

Brist på vatten

Här är det risk för
att det blir brist på vatten

  • Västra Götalands län
  • Kalmar län
  • Gotlands län
  • Hallands län
  • Kronobergs län
  • Skåne län
  • Blekinge län
  • Uppsala län
  • Stockholms län
  • Östergötlands län
  • Jönköpings län
En droppe vatten kommer från en kran ner mot ett glas. Risk för vattenbrist. Foto: Lars Schröder/TT

10 juli 2026

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1 kommentar
  1. MILENA LUISA skriver:
    10 juli, 2026 kl. 09:35

    🙂😎

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