Sport
De norska spelarna firar ett mål. Foto: Pamela Smith/AP/TT
Människor firar i Oslo. Foto: Adam Ihse/TT
Norsk succé i VM
Norges lag gör succé
i VM i fotboll för herrar.
I söndags spelade de
mot Brasilien som är
ett väldigt bra lag.
Men Norge vann ändå.
Deras spelare Erling Haaland
gjorde två mål.
Norge vann med 2–1.
– Det här är den största dagen
för norsk fotboll.
Det sa Norges tränare
Ståle Solbakken efter matchen.
Nu är det fest i Norge.
I huvudstaden Oslo
var över hundra tusen
människor ute och firade.
På lördag ska Norge
spela kvartsfinal i VM
mot England.
8 SIDOR/TT
6 juli 2026
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😊😎