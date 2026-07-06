Norsk succé i VM

Norges lag gör succé

i VM i fotboll för herrar.

I söndags spelade de

mot Brasilien som är

ett väldigt bra lag.

Men Norge vann ändå.

Deras spelare Erling Haaland

gjorde två mål.

Norge vann med 2–1.

– Det här är den största dagen

för norsk fotboll.

Det sa Norges tränare

Ståle Solbakken efter matchen.

Nu är det fest i Norge.

I huvudstaden Oslo

var över hundra tusen

människor ute och firade.

På lördag ska Norge

spela kvartsfinal i VM

mot England.

8 SIDOR/TT