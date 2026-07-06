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    De norska spelarna firar ett mål. Foto: Pamela Smith/AP/TT

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    Människor firar i Oslo. Foto: Adam Ihse/TT

Norsk succé i VM

Norges lag gör succé
i VM i fotboll för herrar.

I söndags spelade de
mot Brasilien som är
ett väldigt bra lag.

Men Norge vann ändå.
Deras spelare Erling Haaland
gjorde två mål.
Norge vann med 2–1.

– Det här är den största dagen
för norsk fotboll.

Det sa Norges tränare
Ståle Solbakken efter matchen.

Nu är det fest i Norge.
I huvudstaden Oslo
var över hundra tusen
människor ute och firade.

På lördag ska Norge
spela kvartsfinal i VM
mot England.

8 SIDOR/TT

6 juli 2026

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2 kommentarer
  1. Petri tanner skriver:
    6 juli, 2026 kl. 10:00

    Jag tycker att nyheter är bra faktist

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  2. MILENA LUISA skriver:
    6 juli, 2026 kl. 10:54

    😊😎

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