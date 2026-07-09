Sport
Folarin Balogun. Foto: Abbie Parr/AP/TT
Donald Trump och Gianni Infantino. Foto: Stephanie Scarbrough/AP/TT
Skandal i fotboll
Det har varit
en skandal i VM i fotboll.
USA spelade match
mot Bosnien Hercegovina.
Då fick den amerikanska spelaren
Folarin Balogun ett rött kort.
Han blev utvisad.
Den som blir utvisad
är stoppad i nästa match.
Så är reglerna.
Men USAs president Donald Trump
ringde till fotbollens organisation Fifa.
Trump tyckte att Balogun
skulle få spela nästa match i alla fall.
Fifa ändrade sig.
De sa att Balogun skulle få spela.
Många blev arga.
De tycker att Fifa är orättvisa.
Balogun var sedan med och spelade
i USAs match mot Belgien.
Då vann Belgien med 4–1.
En grupp har nu anmält
Fifas ledare Gianni Infantino.
Gruppen vill ha en undersökning
som kollar om Infantino har gjort fel.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
9 juli 2026
Belgien vann med 4-1.
Du har rätt!