Skandal i fotboll

Det har varit

en skandal i VM i fotboll.

USA spelade match

mot Bosnien Hercegovina.

Då fick den amerikanska spelaren

Folarin Balogun ett rött kort.

Han blev utvisad.

Den som blir utvisad

är stoppad i nästa match.

Så är reglerna.

Men USAs president Donald Trump

ringde till fotbollens organisation Fifa.

Trump tyckte att Balogun

skulle få spela nästa match i alla fall.

Fifa ändrade sig.

De sa att Balogun skulle få spela.

Många blev arga.

De tycker att Fifa är orättvisa.

Balogun var sedan med och spelade

i USAs match mot Belgien.

Då vann Belgien med 4–1.

En grupp har nu anmält

Fifas ledare Gianni Infantino.

Gruppen vill ha en undersökning

som kollar om Infantino har gjort fel.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR