Den amerikanska artisten

Taylor Swift har gift sig.

Hon är nu gift med Travis Kelce.

Han är en känd amerikansk

fotbollsspelare.

De är båda 36 år.

I fredags hade paret

en stor fest i staden New York.

De hade bjudit in

massor av vänner

till den stora arenan

Madison Square Garden.

Många av dem som var bjudna

var själva kändisar.

Ed Sheeran, Selena Gomez,

Jennifer Lopez och Tom Hanks

var några av kändisarna som var där.

Efter att paret sagt ja

sjöng artisten Paul McCartney

som var med i gruppen Beatles.

Han sjöng låten

I want to hold your hand.

– Bröllopet var deras dröm

och det var verkligen fantastiskt.

Det sa Michael Strahan.

Han är programledare i tv

och var tidigare amerikansk

fotbollsspelare.

Paret hade förbjudit folk

att ta med mobiltelefoner.

De ville inte att någon

skulle ta bilder på dem.

8 SIDOR/TT