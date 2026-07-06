Kultur
En gammal bild på Travis Kelce och Taylor Swift. Foto: Ashley Landis/AP/TT
Taylor Swift har gift sig
Den amerikanska artisten
Taylor Swift har gift sig.
Hon är nu gift med Travis Kelce.
Han är en känd amerikansk
fotbollsspelare.
De är båda 36 år.
I fredags hade paret
en stor fest i staden New York.
De hade bjudit in
massor av vänner
till den stora arenan
Madison Square Garden.
Många av dem som var bjudna
var själva kändisar.
Ed Sheeran, Selena Gomez,
Jennifer Lopez och Tom Hanks
var några av kändisarna som var där.
Efter att paret sagt ja
sjöng artisten Paul McCartney
som var med i gruppen Beatles.
Han sjöng låten
I want to hold your hand.
– Bröllopet var deras dröm
och det var verkligen fantastiskt.
Det sa Michael Strahan.
Han är programledare i tv
och var tidigare amerikansk
fotbollsspelare.
Paret hade förbjudit folk
att ta med mobiltelefoner.
De ville inte att någon
skulle ta bilder på dem.
8 SIDOR/TT
6 juli 2026
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