Sverige

En brandman släcker en brand på marken.

Det börjar lätt brinna när det är torrt i marken. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Stor risk för bränder

Var försiktig när du
grillar eller eldar.
Det är stor risk för brand
i delar av Sverige.
Det varnar myndigheten SMHI.

Det beror på att det
är mycket torrt i marken
på många platser.

Varningen gäller bland annat
för delar av Västergötland,
Blekinge, Skåne, Öland,
Sörmland och Östergötland.

Myndigheten varnar
inte bara för att elda
utan också för att
använda stora maskiner.

Maskinerna kan göra
att det blir gnistor
som kan starta bränder.

8 SIDOR/TT

Myndighetens varning

8 juli 2026

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5 kommentarer
  1. Petri tanner skriver:
    8 juli, 2026 kl. 10:27

    Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,

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  2. Anna skriver:
    8 juli, 2026 kl. 10:48

    Jag tycker också att 8 sidor har bra nyheter.

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  3. . skriver:
    8 juli, 2026 kl. 16:38

    jag kommer ihåg 2018 när det var skogsbränder i Sverige .det var inte roligt.kommer ihåg att vi fick hjälp av polska brandmän .det kom 40 st brandbilar från Polen. hoppas att vi aldrig mer behöver uppleva det igen.

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  4. Vinne skriver:
    8 juli, 2026 kl. 23:27

    Du menar Södermanlands län?

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  5. Vy Thanh Thuy skriver:
    9 juli, 2026 kl. 04:01

    Jag tycker också att 8 sidor nyheter

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