Sverige
Det börjar lätt brinna när det är torrt i marken. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Stor risk för bränder
Var försiktig när du
grillar eller eldar.
Det är stor risk för brand
i delar av Sverige.
Det varnar myndigheten SMHI.
Det beror på att det
är mycket torrt i marken
på många platser.
Varningen gäller bland annat
för delar av Västergötland,
Blekinge, Skåne, Öland,
Sörmland och Östergötland.
Myndigheten varnar
inte bara för att elda
utan också för att
använda stora maskiner.
Maskinerna kan göra
att det blir gnistor
som kan starta bränder.
8 SIDOR/TT
8 juli 2026
Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,
Jag tycker också att 8 sidor har bra nyheter.
jag kommer ihåg 2018 när det var skogsbränder i Sverige .det var inte roligt.kommer ihåg att vi fick hjälp av polska brandmän .det kom 40 st brandbilar från Polen. hoppas att vi aldrig mer behöver uppleva det igen.
Du menar Södermanlands län?
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