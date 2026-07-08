Stor risk för bränder

Var försiktig när du

grillar eller eldar.

Det är stor risk för brand

i delar av Sverige.

Det varnar myndigheten SMHI.

Det beror på att det

är mycket torrt i marken

på många platser.

Varningen gäller bland annat

för delar av Västergötland,

Blekinge, Skåne, Öland,

Sörmland och Östergötland.

Myndigheten varnar

inte bara för att elda

utan också för att

använda stora maskiner.

Maskinerna kan göra

att det blir gnistor

som kan starta bränder.

8 SIDOR/TT

Myndighetens varning