Vardags
Du kan bli smittad av saft från kött. Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT
Så slipper du magsjuka
Fler människor blir
magsjuka under sommaren.
De blir smittade av
bakterien campylobacter.
Det är en vanlig bakterie
bland människor och djur.
Den som blir sjuk kan få
feber, kräkas eller få diarré.
– På sommaren är det ofta
väldigt varmt och fuktigt.
Det gör att bakterien trivs bra.
Det säger Catarina Flink.
Hon är expert på bakterier
på Livsmedelsverket.
Hennes bästa tips
är att diska knivar
och skärbrädor ordentligt
och att tvätta händerna
med tvål och vatten.
Saft från kött ska du
torka upp med hushållspapper
i stället för med disktrasa.
8 SIDOR/TT
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magsjuk på sommaren?
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3 juli 2026