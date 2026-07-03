Vardags

En hand skär rå kykling på en skärbräda.

Du kan bli smittad av saft från kött. Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT

Så slipper du magsjuka

Fler människor blir
magsjuka under sommaren.
De blir smittade av
bakterien campylobacter.

Det är en vanlig bakterie
bland människor och djur.
Den som blir sjuk kan få
feber, kräkas eller få diarré.

– På sommaren är det ofta
väldigt varmt och fuktigt.
Det gör att bakterien trivs bra.

Det säger Catarina Flink.
Hon är expert på bakterier
på Livsmedelsverket.

Hennes bästa tips
är att diska knivar
och skärbrädor ordentligt
och att tvätta händerna
med tvål och vatten.

Saft från kött ska du
torka upp med hushållspapper
i stället för med disktrasa.

8 SIDOR/TT

Har du blivit
magsjuk på sommaren? 
Skriv gärna en kommentar.

3 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar