Så slipper du magsjuka

Fler människor blir

magsjuka under sommaren.

De blir smittade av

bakterien campylobacter.

Det är en vanlig bakterie

bland människor och djur.

Den som blir sjuk kan få

feber, kräkas eller få diarré.

– På sommaren är det ofta

väldigt varmt och fuktigt.

Det gör att bakterien trivs bra.

Det säger Catarina Flink.

Hon är expert på bakterier

på Livsmedelsverket.

Hennes bästa tips

är att diska knivar

och skärbrädor ordentligt

och att tvätta händerna

med tvål och vatten.

Saft från kött ska du

torka upp med hushållspapper

i stället för med disktrasa.

8 SIDOR/TT

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magsjuk på sommaren?

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