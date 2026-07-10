Sport

Några spelare håller på med bollen på en träning. Haaland är glad.

Erling Haaland och resten av laget på en träning. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Dags igen för Norge

Nu är det kvartsfinaler
i VM i fotboll för herrar.

Det började i torsdags.
Då vann Frankrike
mot Marocko med 2–0.

På fredag spelar
Spanien mot Belgien.

På lördag spelar
Norge mot England.
En del människor
tror att Norge kan överraska
och vinna mot England.

Norge har sin viktiga
spelare Erling Haaland.
Han har gjort sju mål i VM.
Men England har Harry Kane
som har gjort sex mål.

På söndag spelar
Argentina mot Schweiz.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Kvartsfinalerna i VM

  • Torsdag 9 juli
    Frankrike mot Marocko 2–0
  • Fredag 10 juli
    Spanien mot Belgien klockan 21.00
    Du kan se matchen i SVT
  • Lördag 11 juli
    Norge mot England klockan 23.00
    Du kan se matchen i TV4
  • Söndag 12 juli
    Argentina mot Schweiz klockan 03.00
    Du kan se matchen i SVT
Han firar efter att Argentina vunnit en match. Lionel Messi i Argentinas lag. Foto: Jacob Kupferman/AP/TT

10 juli 2026

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