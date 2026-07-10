Dags igen för Norge

Nu är det kvartsfinaler

i VM i fotboll för herrar.

Det började i torsdags.

Då vann Frankrike

mot Marocko med 2–0.

På fredag spelar

Spanien mot Belgien.

På lördag spelar

Norge mot England.

En del människor

tror att Norge kan överraska

och vinna mot England.

Norge har sin viktiga

spelare Erling Haaland.

Han har gjort sju mål i VM.

Men England har Harry Kane

som har gjort sex mål.

På söndag spelar

Argentina mot Schweiz.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR