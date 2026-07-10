Sport
Erling Haaland och resten av laget på en träning. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT
Dags igen för Norge
Nu är det kvartsfinaler
i VM i fotboll för herrar.
Det började i torsdags.
Då vann Frankrike
mot Marocko med 2–0.
På fredag spelar
Spanien mot Belgien.
På lördag spelar
Norge mot England.
En del människor
tror att Norge kan överraska
och vinna mot England.
Norge har sin viktiga
spelare Erling Haaland.
Han har gjort sju mål i VM.
Men England har Harry Kane
som har gjort sex mål.
På söndag spelar
Argentina mot Schweiz.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Kvartsfinalerna i VM
- Torsdag 9 juli
Frankrike mot Marocko 2–0
- Fredag 10 juli
Spanien mot Belgien klockan 21.00
Du kan se matchen i SVT
- Lördag 11 juli
Norge mot England klockan 23.00
Du kan se matchen i TV4
- Söndag 12 juli
Argentina mot Schweiz klockan 03.00
Du kan se matchen i SVT
10 juli 2026