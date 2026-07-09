Sverige

En elev sitter i en skolkorridor.

Allt fler elever i gymnasiet får stoppat studiebidrag. Foto: Jessica Gow/TT

Bidrag stoppas för elever

Allt fler elever i gymnasiet
blir av med sitt studiebidrag.
De har varit borta
från skolan för mycket.

Det senaste läsåret
fick över 43 tusen elever
stoppat studiebidrag.

Det är ungefär 12 procent
av alla elever i gymnasiet i Sverige.

Året innan var det
ungefär 11 procent
som fick stoppat bidrag.

Siffrorna kommer från
myndigheten CSN.
Myndigheten betalar ut
studiebidraget till eleverna.

CSN kan stoppa bidraget
för elever som är borta från skolan
utan att ha tilstånd.
Det gäller elever
som är borta minst fyra timmar
under en månad.

Elever som får stoppat bidrag
måste ibland betala tillbaka bidraget.
Det kan också bli problem
om elevens familj får andra bidrag.

Reglerna för bidrag i gymnasiet
har funnits sedan år 2012.
Elever i gymnasiet får
1 250 kronor i månaden.

8 SIDOR/TT

9 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. V skriver:
    9 juli, 2026 kl. 10:26

    Bra tycker jag. Man ska sköta skolan så är det ,man ska inte skolka.färäldrarna måste hålla koll på sina barn.

    Svara
  2. Clau skriver:
    9 juli, 2026 kl. 12:35

    8 sidor en fantastisk plats att lära sig svenska på! Tack🥰

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      9 juli, 2026 kl. 13:31

      Hej Clau!

      Tack för dina fina ord.
      Och tack för att du läser 8 Sidor.

      Vänliga hälsningar från oss på 8 Sidor

  3. Adam skriver:
    9 juli, 2026 kl. 14:21

    Hej! Kan ni tar bort den kvinnliga rösten eftersom den läser jätte långsamt, den manliga rösten var bättre eftersom den verkade mer naturligt.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      9 juli, 2026 kl. 15:13

      Om du klickar på de tre strecken
      och sedan på Uppläsningsröst
      så kan du välja vilken röst du vill ha.

      Om du klickar på de tre strecken
      och sedan på Inställningar
      och sedan på klockan
      så kan du välja hastighet på rösten.

      /8 Sidor

  4. Inkling girl skriver:
    9 juli, 2026 kl. 14:55

    Det är bra.

    Svara
  5. Karin Ohlsson skriver:
    9 juli, 2026 kl. 15:17

    Varför är ungdomar borta? Och hur kan man göra skolan mer relevant för dem?

    Svara
  6. ... skriver:
    9 juli, 2026 kl. 15:24

    Inget fel på skolan Karin

    Svara
  7. Nick skriver:
    9 juli, 2026 kl. 16:55

    Hej!
    Hur kan man skriva ut ? Den här knappen fungerar inte

    Svara
  8. Alfredy skriver:
    9 juli, 2026 kl. 18:52

    oavsett vad är problemet om det är fel eller riktigt vi önskar från regeringen att ge för unga det lite och lova den positiva saker att hjälpa dem med lån och mer aktevitetet och mer chance för jobb.

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