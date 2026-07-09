Bidrag stoppas för elever

Allt fler elever i gymnasiet

blir av med sitt studiebidrag.

De har varit borta

från skolan för mycket.

Det senaste läsåret

fick över 43 tusen elever

stoppat studiebidrag.

Det är ungefär 12 procent

av alla elever i gymnasiet i Sverige.

Året innan var det

ungefär 11 procent

som fick stoppat bidrag.

Siffrorna kommer från

myndigheten CSN.

Myndigheten betalar ut

studiebidraget till eleverna.

CSN kan stoppa bidraget

för elever som är borta från skolan

utan att ha tilstånd.

Det gäller elever

som är borta minst fyra timmar

under en månad.

Elever som får stoppat bidrag

måste ibland betala tillbaka bidraget.

Det kan också bli problem

om elevens familj får andra bidrag.

Reglerna för bidrag i gymnasiet

har funnits sedan år 2012.

Elever i gymnasiet får

1 250 kronor i månaden.

8 SIDOR/TT