Sverige
Allt fler elever i gymnasiet får stoppat studiebidrag. Foto: Jessica Gow/TT
Bidrag stoppas för elever
Allt fler elever i gymnasiet
blir av med sitt studiebidrag.
De har varit borta
från skolan för mycket.
Det senaste läsåret
fick över 43 tusen elever
stoppat studiebidrag.
Det är ungefär 12 procent
av alla elever i gymnasiet i Sverige.
Året innan var det
ungefär 11 procent
som fick stoppat bidrag.
Siffrorna kommer från
myndigheten CSN.
Myndigheten betalar ut
studiebidraget till eleverna.
CSN kan stoppa bidraget
för elever som är borta från skolan
utan att ha tilstånd.
Det gäller elever
som är borta minst fyra timmar
under en månad.
Elever som får stoppat bidrag
måste ibland betala tillbaka bidraget.
Det kan också bli problem
om elevens familj får andra bidrag.
Reglerna för bidrag i gymnasiet
har funnits sedan år 2012.
Elever i gymnasiet får
1 250 kronor i månaden.
8 SIDOR/TT
9 juli 2026
Bra tycker jag. Man ska sköta skolan så är det ,man ska inte skolka.färäldrarna måste hålla koll på sina barn.
8 sidor en fantastisk plats att lära sig svenska på! Tack🥰
Hej Clau!
Tack för dina fina ord.
Och tack för att du läser 8 Sidor.
Vänliga hälsningar från oss på 8 Sidor
Hej! Kan ni tar bort den kvinnliga rösten eftersom den läser jätte långsamt, den manliga rösten var bättre eftersom den verkade mer naturligt.
Om du klickar på de tre strecken
och sedan på Uppläsningsröst
så kan du välja vilken röst du vill ha.
Om du klickar på de tre strecken
och sedan på Inställningar
och sedan på klockan
så kan du välja hastighet på rösten.
/8 Sidor
Det är bra.
Varför är ungdomar borta? Och hur kan man göra skolan mer relevant för dem?
Inget fel på skolan Karin
Hej!
Hur kan man skriva ut ? Den här knappen fungerar inte
oavsett vad är problemet om det är fel eller riktigt vi önskar från regeringen att ge för unga det lite och lova den positiva saker att hjälpa dem med lån och mer aktevitetet och mer chance för jobb.