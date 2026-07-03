Hon öppnar bibliotek

Artisten Dua Lipa är 30 år

och kommer från England.

Hennes musik är känd

i hela världen.

Dua Lipa älskar böcker.

För några år sedan

startade hon en klubb

för att fler ska läsa böcker.

Och nu öppnar hon ett bibliotek

i staden Porto i Portugal.

Där kan folk låna böcker

som har varit förbjudna.

Dua Lipas bibliotek

heter Manifesto.

Det öppnade nyligen

när det var en stor festival

för böcker i Porto.

Biblioteket ligger

i den gamla bokaffären

Livraria Lello.

Många tycker att det är

världens vackraste bokaffär.

8 SIDOR/TT