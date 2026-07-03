Kultur
Dua Lipa. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/TT
Hon öppnar bibliotek
Artisten Dua Lipa är 30 år
och kommer från England.
Hennes musik är känd
i hela världen.
Dua Lipa älskar böcker.
För några år sedan
startade hon en klubb
för att fler ska läsa böcker.
Och nu öppnar hon ett bibliotek
i staden Porto i Portugal.
Där kan folk låna böcker
som har varit förbjudna.
Dua Lipas bibliotek
heter Manifesto.
Det öppnade nyligen
när det var en stor festival
för böcker i Porto.
Biblioteket ligger
i den gamla bokaffären
Livraria Lello.
Många tycker att det är
världens vackraste bokaffär.
8 SIDOR/TT
3 juli 2026
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