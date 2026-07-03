Kultur

Hon poserar för fotografer på en filmfestival i Berlin.

Dua Lipa. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/TT

Hon öppnar bibliotek

Artisten Dua Lipa är 30 år
och kommer från England.
Hennes musik är känd
i hela världen.

Dua Lipa älskar böcker.
För några år sedan
startade hon en klubb
för att fler ska läsa böcker.

Och nu öppnar hon ett bibliotek
i staden Porto i Portugal.
Där kan folk låna böcker
som har varit förbjudna.

Dua Lipas bibliotek
heter Manifesto.
Det öppnade nyligen
när det var en stor festival
för böcker i Porto.

Biblioteket ligger
i den gamla bokaffären
Livraria Lello.
Många tycker att det är
världens vackraste bokaffär.

8 SIDOR/TT

3 juli 2026

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1 kommentar
  1. MILENA LUISA skriver:
    3 juli, 2026 kl. 12:43

    😍🥰💞

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