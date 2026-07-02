Lite vatten på vissa platser

Det är väldigt lite vatten

i marken i delar av Sverige.

Vattnet kallas för grundvatten.

Det används till att dricka.

Ungefär hälften av vattnet

vi dricker i Sverige

kommer från grundvattnet.

Det är problem med

grundvatten i Skåne

och på Gotland, bland annat.

Det är också mindre

grundvatten än vanligt

i Blekinge och Småland.

Det blir mer grundvatten

när det regnar.

Men den senaste tiden

har det inte regnat

tillräckligt mycket.

– Om det ska bli bättre

med vattnet så måste det

regna mycket i juli.

Det säger Eva Hellstrand

som är expert på grundvatten

på myndigheten SGU.

8 SIDOR/TT