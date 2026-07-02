Sverige

En slang som det kommer lite vatten ur.

Det är lite vatten i marken på flera platser. Foto: Pär Bäckström/TT

Lite vatten på vissa platser

Det är väldigt lite vatten
i marken i delar av Sverige.

Vattnet kallas för grundvatten.
Det används till att dricka.
Ungefär hälften av vattnet
vi dricker i Sverige
kommer från grundvattnet.

Det är problem med
grundvatten i Skåne
och på Gotland, bland annat.

Det är också mindre
grundvatten än vanligt
i Blekinge och Småland.

Det blir mer grundvatten
när det regnar.
Men den senaste tiden
har det inte regnat
tillräckligt mycket.

– Om det ska bli bättre
med vattnet så måste det
regna mycket i juli.

Det säger Eva Hellstrand
som är expert på grundvatten
på myndigheten SGU.

8 SIDOR/TT

2 juli 2026

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7 kommentarer
  1. Maja skriver:
    2 juli, 2026 kl. 11:45

    I Syrien har vi varit förberedda på detta länge. Min syster i Syrien har två tunnor fyllda med vatten för att dricka, duscha, laga mat, vattna blommorna och allt annat. Denna vatten sparar vi eftersom ibland kommer vattnet inte upp.

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  2. Andreas skriver:
    2 juli, 2026 kl. 12:54

    Vi har egen bunn, finns alltid vatten färskt och kall

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  3. MILENA LUISA skriver:
    2 juli, 2026 kl. 13:07

    Jag fyllde vatten också idag! Man vet aldrig vad som kan hända! Hur mår du MAJA??? Säg förlåt till syriska folket från mig eftersom vi tjuv en lulla i Aleppo! Hoppas att jag tillfrisknar och kan ge nånting till de istället! Det är bra att ha några konserve hemma!🙂😎

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  4. MILENA LUISA skriver:
    2 juli, 2026 kl. 13:10

    …jag menar kulla-jag skrev fel! Stackars människor där! Det ser hemsk ut där i Syrien-det sårar mig! Men mitt liv här är inte bättre-uf- i Sverige allt kan hända och dessutom allt blev värre här! UF!

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  5. Lena skriver:
    2 juli, 2026 kl. 13:22

    har du inget positivt att skriva nån gång ?????🤢🤢😡😡du tycker synd om dig själv hela tiden. positivt tänkande ger ett bättre Liv.

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  6. MILENA LUISA skriver:
    2 juli, 2026 kl. 14:13

    LENA-jag försöker att vara positiv-med det går inte! Jag är sjuk och mår dåligt och att läsa 8 sidor är svårt för mig också-jag bryr mig om samhälle-men vem bryr sig om mig? Mina alla ansträngningar är onödiga-Sverige är på väg att drunkna och jag är på väg att dö! Synd om de unga!😔

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  7. . skriver:
    2 juli, 2026 kl. 14:28

    jag tror att du vill att människor ska tycka synd om dig ..sök hjälp.

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