Sverige
Det är lite vatten i marken på flera platser. Foto: Pär Bäckström/TT
Lite vatten på vissa platser
Det är väldigt lite vatten
i marken i delar av Sverige.
Vattnet kallas för grundvatten.
Det används till att dricka.
Ungefär hälften av vattnet
vi dricker i Sverige
kommer från grundvattnet.
Det är problem med
grundvatten i Skåne
och på Gotland, bland annat.
Det är också mindre
grundvatten än vanligt
i Blekinge och Småland.
Det blir mer grundvatten
när det regnar.
Men den senaste tiden
har det inte regnat
tillräckligt mycket.
– Om det ska bli bättre
med vattnet så måste det
regna mycket i juli.
Det säger Eva Hellstrand
som är expert på grundvatten
på myndigheten SGU.
8 SIDOR/TT
2 juli 2026
I Syrien har vi varit förberedda på detta länge. Min syster i Syrien har två tunnor fyllda med vatten för att dricka, duscha, laga mat, vattna blommorna och allt annat. Denna vatten sparar vi eftersom ibland kommer vattnet inte upp.
Vi har egen bunn, finns alltid vatten färskt och kall
Jag fyllde vatten också idag! Man vet aldrig vad som kan hända! Hur mår du MAJA??? Säg förlåt till syriska folket från mig eftersom vi tjuv en lulla i Aleppo! Hoppas att jag tillfrisknar och kan ge nånting till de istället! Det är bra att ha några konserve hemma!🙂😎
…jag menar kulla-jag skrev fel! Stackars människor där! Det ser hemsk ut där i Syrien-det sårar mig! Men mitt liv här är inte bättre-uf- i Sverige allt kan hända och dessutom allt blev värre här! UF!
har du inget positivt att skriva nån gång ?????🤢🤢😡😡du tycker synd om dig själv hela tiden. positivt tänkande ger ett bättre Liv.
LENA-jag försöker att vara positiv-med det går inte! Jag är sjuk och mår dåligt och att läsa 8 sidor är svårt för mig också-jag bryr mig om samhälle-men vem bryr sig om mig? Mina alla ansträngningar är onödiga-Sverige är på väg att drunkna och jag är på väg att dö! Synd om de unga!😔
jag tror att du vill att människor ska tycka synd om dig ..sök hjälp.