Sverige
Poliser och räddningstjänst vid skolan i Fagersta. Foto: Niklas Hagman/TT
En till misstänkt för attacken
En till person är
misstänkt för att ha med
attacken på skolan
i Fagersta att göra.
Mannen är inlåst.
Han är misstänkt
för två brott:
- medhjälp till mord
- medhjälp till försök till mord.
Det är inte känt
på vilket sätt mannen
kan ha hjälpt till
med attacken.
Men poliserna säger
att han inte var med
på skolan vid attacken.
Han har inte heller något
med skolan att göra.
Senast klockan 12 på torsdag
ska en åklagare säga om mannen
borde fortsätta vara inlåst
eller kan vara fri.
Om åklagaren vill
att han ska vara inlåst
måste en domstol säga ja till det.
Då får vi veta mer om
vem mannen är.
En 17-årig flicka dog
i attacken på Brinellskolan.
Tre pojkar i tonåren
blev skadade.
En 18-årig man är misstänkt
för att ha gjort attacken.
Han ska vara inlåst
tills polisernas
undersökning är klar.
8 SIDOR/TT
26 augusti 2026
jag hoppas verkligen att dom fångar den där rackabajsaren 🙁 (det är dåligt att säga dåliga ord på dåliga nyheter)😢 det är så synd.
Jag tycker att det där dumpt man får inte skuta på en skola barnen kan bli rädda då
-facebookmom det var ett svärd
det är jätte synd och jag vill inte hända detta igen hejdå 🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠