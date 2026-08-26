En till misstänkt för attacken

En till person är

misstänkt för att ha med

attacken på skolan

i Fagersta att göra.

Mannen är inlåst.

Han är misstänkt

för två brott:

medhjälp till mord

medhjälp till försök till mord.

Det är inte känt

på vilket sätt mannen

kan ha hjälpt till

med attacken.

Men poliserna säger

att han inte var med

på skolan vid attacken.

Han har inte heller något

med skolan att göra.

Senast klockan 12 på torsdag

ska en åklagare säga om mannen

borde fortsätta vara inlåst

eller kan vara fri.

Om åklagaren vill

att han ska vara inlåst

måste en domstol säga ja till det.

Då får vi veta mer om

vem mannen är.

En 17-årig flicka dog

i attacken på Brinellskolan.

Tre pojkar i tonåren

blev skadade.

En 18-årig man är misstänkt

för att ha gjort attacken.

Han ska vara inlåst

tills polisernas

undersökning är klar.

8 SIDOR/TT