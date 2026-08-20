Fler sjuka i mässling

Sjukdomen mässling

är ovanlig i Sverige.

Men i augusti blev

flera personer smittade.

Det hände efter

att de varit på festivalen

Urkult nära Sollefteå.

Från början var

tio personer smittade.

Nu är det 21 personer.

Alla var på festivalen.

De flesta är barn.

– Den här typen av

utbrott av smitta

är väldigt ovanlig.

Det säger Erik Sturegård

på Folkhälsomyndigheten.

Nästan alla smittade

är inte vaccinerade

mot mässling.

Efter händelsen

vill många människor

vaccinera sig mot sjukdomen.

Det berättar företaget

Vaccin Direkt.

De jobbar med att

vaccinera folk.

De flesta som vill

vaccinera sig är födda

på 1970-talet och tidigare.

De har inte fått

samma skydd som

unga människor.

I Sverige är det gratis

för barn att vaccinera

sig mot mässling.

De får två doser.

Den första som bebis

och den andra

när de börjar skolan.

8 SIDOR/TT