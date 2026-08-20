Sverige
Företaget Vaccin Direkt jobbar med att vaccinera folk. Foto: Viktoria Bank/TT
Fler sjuka i mässling
Sjukdomen mässling
är ovanlig i Sverige.
Men i augusti blev
flera personer smittade.
Det hände efter
att de varit på festivalen
Urkult nära Sollefteå.
Från början var
tio personer smittade.
Nu är det 21 personer.
Alla var på festivalen.
De flesta är barn.
– Den här typen av
utbrott av smitta
är väldigt ovanlig.
Det säger Erik Sturegård
på Folkhälsomyndigheten.
Nästan alla smittade
är inte vaccinerade
mot mässling.
Efter händelsen
vill många människor
vaccinera sig mot sjukdomen.
Det berättar företaget
Vaccin Direkt.
De jobbar med att
vaccinera folk.
De flesta som vill
vaccinera sig är födda
på 1970-talet och tidigare.
De har inte fått
samma skydd som
unga människor.
I Sverige är det gratis
för barn att vaccinera
sig mot mässling.
De får två doser.
Den första som bebis
och den andra
när de börjar skolan.
8 SIDOR/TT
Mässling
- Den som blir sjuk i mässling
kan få torrhosta, hög feber
och utslag på kroppen.
- Sjukdomen märks oftast
efter tio till tolv dagar
efter att en person smittats.
Men det kan dröja upp till 21 dagar.
- Mässling är mycket smittsamt.
Det kan räcka att vara i samma rum
som en person som är sjuk
för att du själv ska bli smittad.
- Bebisar kan dö om de
blir smittade av mässling.
20 augusti 2026
nejjjjjjjjjjjjjjjjjjjj det inte vara jäääääääääättttttteeeeeeeeee bra jag vara inte sssssjjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuukkkkkkkkk
Mäslng up my ahh först -är deta jääte bra. hahahahahahahhahah om man dör skill issue get good