Sverige

Flera poliser står och pratar.

Poliser vid skolan i Fagersta där attacken hände. 18-åringen var känd av myndigheterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

18-åringen var dömd tidigare

Förra veckan hände en
attack på en skola i Fagersta.
Den 18-åriga elev
som är misstänkt för attacken
var känd av myndigheterna.

En flicka dog och tre pojkar
blev skadade i attacken.

18-åringen har tidigare
misshandlat en elev
på en annan skola i Fagersta.
En domstol dömde honom
till vård.

18-åringen har inte bott
med sin pappa de senaste åren.
Pappan tog inte hand
om honom på ett bra sätt.
18-åringen var med om
både hot och våld hos sin pappa.
Det säger socialtjänsten.

Därför bodde han
i ett familjehem i Fagersta.
Men mannen i det hemmet
har med gänget Bandidos att göra.
Det säger Sveriges Radio.
Bandidos är brottslingar.

Nu undersöker socialtjänsten
som bestämde att 18-åringen
skulle bo hos familjen i Fagersta
om de har gjort något fel.

18-åringen var också
med i en särskild
grupp i appen Tiktok.
Det var en grupp
som hyllar mördare
som har attackerat skolor.

Före attacken ska 18-åringen
ha frågat en kompis på internet
om han skulle attackera
kvinnor eller invandrare.
Det skriver tidningen
Svenska Dagbladet.

8 SIDOR

18-åringen sitter inlåst

  • Den misstänkta 18-åringen
    sitter inlåst hos poliserna.
  • Poliserna tog fast honom
    efter attacken på skolan.
  • Läkare ska undersöka om
    han är psykiskt sjuk.
  • Poliserna har också tagit fast
    en till person som är misstänkt
    för att ha med attacken att göra.
  • Personen var inte med på
    skolan när attacken hände.
    Men personen är misstänkt
    för att ha hjälpt till med attacken
    på något sätt.
  • Poliserna ska prata med
    över 600 personer om attacken.
  • Det kan ta lång tid innan
    det blir en rättegång.
Massor av ljus och blommor på marken. Människor böjer sig ner och ställer dit ljus. Människor i Fagersta lämnar blommor och tänder ljus utanför skolan.

27 augusti 2026

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10 kommentarer
  1. V skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 10:15

    Socialtjänsten borde få hårt straff !!hur kan man placera ett barn hos kriminella gäng (bandidos).skamligt

    Svara
  2. M skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 12:07

    Kriminella nätverk borde förbjudas i sociala medier eftersom det nu är den främsta källan till våld i samhället.

    Svara
  3. Ali Baba skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 12:41

    ibland undrar man om det är folk utan behörighet som jobbar inom socialtjänsten???dom placerar barn till vem som helst!!!utan att kontrollera vilken bakgrund familjehemmet har.???extra utbildning till alla socialabetare. 😡🤢😡🤢det kan behövas.

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  4. v skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 13:36

    Dåligt

    Svara
  5. otto skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 13:39

    synd😭

    Svara
  6. leo skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 14:09

    W not

    Svara
  7. M skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 14:49

    Vad synd om det! Vi känner ju inte trygghet på skolan 😔

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  8. Väinö Andersson skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 16:24

    Felet I Sverige är att man inte kan åtala myndigheter, organisationer och företag. Därför tar socialtjänsten inga risker då man felplacerar ungdomar på olämpliga ”hem”.

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  9. Mariam skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 16:30

    va synd för de som blev alvarligt skadade och hon som dog😭😢

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  10. Hej skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 17:52

    V – Socialtjänsten är dålig.

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