Sverige
Poliser vid skolan i Fagersta där attacken hände. 18-åringen var känd av myndigheterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
18-åringen var dömd tidigare
Förra veckan hände en
attack på en skola i Fagersta.
Den 18-åriga elev
som är misstänkt för attacken
var känd av myndigheterna.
En flicka dog och tre pojkar
blev skadade i attacken.
18-åringen har tidigare
misshandlat en elev
på en annan skola i Fagersta.
En domstol dömde honom
till vård.
18-åringen har inte bott
med sin pappa de senaste åren.
Pappan tog inte hand
om honom på ett bra sätt.
18-åringen var med om
både hot och våld hos sin pappa.
Det säger socialtjänsten.
Därför bodde han
i ett familjehem i Fagersta.
Men mannen i det hemmet
har med gänget Bandidos att göra.
Det säger Sveriges Radio.
Bandidos är brottslingar.
Nu undersöker socialtjänsten
som bestämde att 18-åringen
skulle bo hos familjen i Fagersta
om de har gjort något fel.
18-åringen var också
med i en särskild
grupp i appen Tiktok.
Det var en grupp
som hyllar mördare
som har attackerat skolor.
Före attacken ska 18-åringen
ha frågat en kompis på internet
om han skulle attackera
kvinnor eller invandrare.
Det skriver tidningen
Svenska Dagbladet.
8 SIDOR
18-åringen sitter inlåst
- Den misstänkta 18-åringen
sitter inlåst hos poliserna.
- Poliserna tog fast honom
efter attacken på skolan.
- Läkare ska undersöka om
han är psykiskt sjuk.
- Poliserna har också tagit fast
en till person som är misstänkt
för att ha med attacken att göra.
- Personen var inte med på
skolan när attacken hände.
Men personen är misstänkt
för att ha hjälpt till med attacken
på något sätt.
- Poliserna ska prata med
över 600 personer om attacken.
- Det kan ta lång tid innan
det blir en rättegång.
27 augusti 2026
Socialtjänsten borde få hårt straff !!hur kan man placera ett barn hos kriminella gäng (bandidos).skamligt
Kriminella nätverk borde förbjudas i sociala medier eftersom det nu är den främsta källan till våld i samhället.
ibland undrar man om det är folk utan behörighet som jobbar inom socialtjänsten???dom placerar barn till vem som helst!!!utan att kontrollera vilken bakgrund familjehemmet har.???extra utbildning till alla socialabetare. 😡🤢😡🤢det kan behövas.
Dåligt
synd😭
W not
Vad synd om det! Vi känner ju inte trygghet på skolan 😔
Felet I Sverige är att man inte kan åtala myndigheter, organisationer och företag. Därför tar socialtjänsten inga risker då man felplacerar ungdomar på olämpliga ”hem”.
va synd för de som blev alvarligt skadade och hon som dog😭😢
V – Socialtjänsten är dålig.