18-åringen var dömd tidigare

Förra veckan hände en

attack på en skola i Fagersta.

Den 18-åriga elev

som är misstänkt för attacken

var känd av myndigheterna.

En flicka dog och tre pojkar

blev skadade i attacken.

18-åringen har tidigare

misshandlat en elev

på en annan skola i Fagersta.

En domstol dömde honom

till vård.

18-åringen har inte bott

med sin pappa de senaste åren.

Pappan tog inte hand

om honom på ett bra sätt.

18-åringen var med om

både hot och våld hos sin pappa.

Det säger socialtjänsten.

Därför bodde han

i ett familjehem i Fagersta.

Men mannen i det hemmet

har med gänget Bandidos att göra.

Det säger Sveriges Radio.

Bandidos är brottslingar.

Nu undersöker socialtjänsten

som bestämde att 18-åringen

skulle bo hos familjen i Fagersta

om de har gjort något fel.

18-åringen var också

med i en särskild

grupp i appen Tiktok.

Det var en grupp

som hyllar mördare

som har attackerat skolor.

Före attacken ska 18-åringen

ha frågat en kompis på internet

om han skulle attackera

kvinnor eller invandrare.

Det skriver tidningen

Svenska Dagbladet.

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