Sverige

De sitter framför datorer vid ett långt bord.

Studenter som studerar på högskolan KTH i Stockholm. Foto: TT

Studenter kan få jobba mer

Studenter kan få låna pengar
av myndigheten CSN.
Studenter kan också
få pengar av CSN.
Det kallas bidrag.

Den som lånar pengar
får också jobba
och tjäna pengar.
Men det finns en gräns
för hur mycket pengar
en student kan tjäna.

Om du tjänar mer
kan du få mindre pengar
från CSN.

Nu vill regeringen
ändra reglerna.

De vill att studenter
ska få jobba mer
innan CSN ger mindre pengar.

De vill också att studenter
ska kunna låna pengar
längre än sex år
för studier på högskolan.

Nu ska experter undersöka
bästa sättet att ändra reglerna.
Undersökningen ska vara klara
senast hösten 2027.

8 SIDOR/TT

FRÅGA

Jobbar du samtidigt som du studerar?

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22 juli 2026

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