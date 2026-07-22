Studenter kan få jobba mer

Studenter kan få låna pengar

av myndigheten CSN.

Studenter kan också

få pengar av CSN.

Det kallas bidrag.

Den som lånar pengar

får också jobba

och tjäna pengar.

Men det finns en gräns

för hur mycket pengar

en student kan tjäna.

Om du tjänar mer

kan du få mindre pengar

från CSN.

Nu vill regeringen

ändra reglerna.

De vill att studenter

ska få jobba mer

innan CSN ger mindre pengar.

De vill också att studenter

ska kunna låna pengar

längre än sex år

för studier på högskolan.

Nu ska experter undersöka

bästa sättet att ändra reglerna.

Undersökningen ska vara klara

senast hösten 2027.

8 SIDOR/TT

FRÅGA Jobbar du samtidigt som du studerar? Ja

Nej Se hur andra har röstat