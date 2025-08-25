Nu sprids förkylningar

Många förkylningar sprids

när skolan och jobbet

börjar efter sommaren.

När vi träffar

många människor igen

är risken större

att bli smittad.

– Att bli förkyld några veckor in

på terminen på hösten

är något vi alla känner igen.

Det säger läkaren Klara Sondén.

Experter tipsar om saker

du kan göra för att ha

större chans att slippa smitta.

Du får tipsen i rutan nedanför.

8 SIDOR/TT