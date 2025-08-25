Vardags
När skolorna börjar och när folk börjar jobba blir många förkylda direkt. Foto: Berit Roald/TT
Nu sprids förkylningar
Många förkylningar sprids
när skolan och jobbet
börjar efter sommaren.
När vi träffar
många människor igen
är risken större
att bli smittad.
– Att bli förkyld några veckor in
på terminen på hösten
är något vi alla känner igen.
Det säger läkaren Klara Sondén.
Experter tipsar om saker
du kan göra för att ha
större chans att slippa smitta.
Du får tipsen i rutan nedanför.
8 SIDOR/TT
Tänk på det här vid förkylning
- Håll för munnen
när du nyser och hostar.
Förkylningar smittar ofta med droppar.
När du nyser och hostar
kommer droppar som kan smitta.
- Snyt dig i näsdukar av papper.
- Tvätta händerna ofta.
Tvätta med tvål och vatten.
- Motionera, ät bra
och sov ordentligt.
Då har kroppen lättare
att klara smitta.
- Stanna hemma om du
känner dig sjuk.
Då smittar du inte andra.
Snyt dig i näsdukar av papper. Foto: TT
25 augusti 2025
Dags att prata karensdagar i äldrevården igen…