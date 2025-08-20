Så får du nya vanor

Många lovar att börja med

nya vanor på nyårsafton.

Men det är lättare att börja

med nya vanor i augusti.

Det säger experter.

– Många har haft tid

att tänka på hur de vill att livet

ska vara under sommaren.

I augusti har folk ofta ny energi.

Det säger psykologen Siri Helle.

Nya vanor kan vara

olika saker.

Till exempel att börja träna,

äta mer grönsaker,

flytta på ditt skrivbord

eller jobba mindre.

Om du ska börja med nya vanor

ska du inte ändra mycket på en gång.

Välj något som inte känns för svårt.

Gör något som visar

att du startar din nya vana.

Du kan tända ett ljus en stund.

Sätt ett kryss i din almanacka

varje dag du gör

som du har bestämt.

Då ser du att du klarar det.

Ibland kanske du

vill ge upp och sluta

med de nya vanorna.

Då är det bra att ha en plan.

Har du en plan

är det lättare att fortsätta.

– Kanske orkar du inte

träna en dag. Då kan du

gå en promenad i stället,

säger Siri Helle.

8 SIDOR/TT

Vilken ny vana vill du börja med?

Berätta gärna i en kommentar.