Vardags
Nu är det en bra tid att ordna nya vanor. Kanske att börja träna. Foto: Oscar Olsson/TT
Så får du nya vanor
Många lovar att börja med
nya vanor på nyårsafton.
Men det är lättare att börja
med nya vanor i augusti.
Det säger experter.
– Många har haft tid
att tänka på hur de vill att livet
ska vara under sommaren.
I augusti har folk ofta ny energi.
Det säger psykologen Siri Helle.
Nya vanor kan vara
olika saker.
Till exempel att börja träna,
äta mer grönsaker,
flytta på ditt skrivbord
eller jobba mindre.
Om du ska börja med nya vanor
ska du inte ändra mycket på en gång.
Välj något som inte känns för svårt.
Gör något som visar
att du startar din nya vana.
Du kan tända ett ljus en stund.
Sätt ett kryss i din almanacka
varje dag du gör
som du har bestämt.
Då ser du att du klarar det.
Ibland kanske du
vill ge upp och sluta
med de nya vanorna.
Då är det bra att ha en plan.
Har du en plan
är det lättare att fortsätta.
– Kanske orkar du inte
träna en dag. Då kan du
gå en promenad i stället,
säger Siri Helle.
8 SIDOR/TT
Vilken ny vana vill du börja med?
Berätta gärna i en kommentar.
20 augusti 2025
promenad, gym 🧡
Vill börja äta mera grönsaker
Jag tar ”flytta på ditt skrivbord”. Ska jag verkligen flytta den varje dag?😂
uf! Först måste jag tillfriskna…
Jag vill ta min körkort.