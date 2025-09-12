Vardags
Ett hus som blivit översvämmat. Foto: Adam Ihse/TT
Viktigt med försäkring
I Västernorrland har
det regnat mycket.
Många hus har blivit
översvämmade.
Det kan kosta mycket pengar
att laga hus och andra saker
efter en översvämning.
Därför är det viktigt
att ha en försäkring
för huset, en husförsäkring.
Försäkringen gör att du
kan få hjälp med pengar
om huset blir skadat.
– I Sverige har folk
med försäkringar
bra skydd mot skador
som naturen gör.
De flesta försäkringar
hjälper till med pengar.
Det säger experten
Staffan Moberg från
organisationen Svensk försäkring.
Men det kan bli problem
med hjälp om det är
något fel på huset.
Till exempel om det
är hål i taket.
Eller om det är
stopp i rören.
Då kan bolaget för
försäkringar säga nej
till hjälp.
Husets ägare måste också
betala en avgift,
en självrisk, för att få hjälp.
Det brukar vara mellan
1 000 och 10 tusen kronor.
8 SIDOR/TT
12 september 2025
Vi fick ingenting ,fast vi betalar försäkring. Fick stå för alla kostnader själva.inte alltid bra att betala försäkring pengar vill de bara ha så är det.skamligt.
Det är nog tragiskt att drabbas av översvämning men bråka med försäkring efteråt är nästan värre. Och till slut får man nästan ingenting. Det lönar sig inte, i min åsikt. Särskilt om man är invandrare och inte har en jurist i släkten.