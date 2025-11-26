Dockorna är giftiga

Det finns dockor

som heter Labubu.

De kommer från Kina.

Dockorna har blivit

populära bland barn.

Eftersom dockorna

är populära vill företag

tjäna pengar på dem.

Det finns företag som gör

Labubu som är falska.

De är piratkopior.

En del kallar dem för Lafufu.

Myndigheten

Kemikalieinspektion

i Sverige har undersökt

dockorna Lafufu.

De hittade mycket av

ett giftigt ämne

i flera av dockorna.

Ämnet är förbjudet i Sverige

sedan många år tillbaka.

Experter säger att folk

ska slänga sina falska dockor.

Det kan vara farligt

att leka med dem.

8 SIDOR/TT