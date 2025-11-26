Vardags
Två falska Labubu. Foto: Stefan Jerrevång/TT
Dockorna är giftiga
Det finns dockor
som heter Labubu.
De kommer från Kina.
Dockorna har blivit
populära bland barn.
Eftersom dockorna
är populära vill företag
tjäna pengar på dem.
Det finns företag som gör
Labubu som är falska.
De är piratkopior.
En del kallar dem för Lafufu.
Myndigheten
Kemikalieinspektion
i Sverige har undersökt
dockorna Lafufu.
De hittade mycket av
ett giftigt ämne
i flera av dockorna.
Ämnet är förbjudet i Sverige
sedan många år tillbaka.
Experter säger att folk
ska slänga sina falska dockor.
Det kan vara farligt
att leka med dem.
8 SIDOR/TT
26 november 2025
LAFUFU ÄR LÄSKIGA 😂✨GIRLY POO
JAG TYCKER OCKSÅ DET
Jag har två lafufuuuuuuuus slayyyyy
Jag tycker också det
Jag har enlafufu
Jag förstår inte hur man kan betala så mycket 🤑,för en så ful docka 🤣😂😅 korkade människor!!!!
jag köpt en till mitt barnbarn .tycker det är så fina .🤗🤗🤗
Tror jag inte 😅😂🤣 varför inte säga som det är🤠du har väl köpt till dig själv,eller hur!!!!!
Till Pia lek med din lafufu🧟 korkade människa,vet du inte hur giftiga dom är??????
tycker det är är så fina funderar på att köpa en.
Typisk kinesisk.
allt är giltigt nu för tiden luften ,kläder,mm.
Korkade människa för det priset 😁kan du istället åka tur -retur, Sverige Kina,och köpa dockan
Man Borde Veta Vad Piratkopiering Är För Något
jag vill ha en labubu…. ;;m;;
usch folk borde sluta göra såna där kopior av dem. de som är giftiga.
Varför inte köpa en Waldorfdocka istället ? De har
giftfria sådana och så handlar det om etik.
nanna jag har 2 st walorfdockor dom är så fina .