En person håller fram två små ludna dockor.

Två falska Labubu. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Dockorna är giftiga

Det finns dockor
som heter Labubu.
De kommer från Kina.
Dockorna har blivit
populära bland barn.

Eftersom dockorna
är populära vill företag
tjäna pengar på dem.

Det finns företag som gör
Labubu som är falska.
De är piratkopior.
En del kallar dem för Lafufu.

Myndigheten
Kemikalieinspektion
i Sverige har undersökt
dockorna Lafufu.

De hittade mycket av
ett giftigt ämne
i flera av dockorna.
Ämnet är förbjudet i Sverige
sedan många år tillbaka.

Experter säger att folk
ska slänga sina falska dockor.
Det kan vara farligt
att leka med dem.

8 SIDOR/TT

26 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
18 kommentarer
  1. Jag får inte prata med främlingar 😆 skriver:
    26 november, 2025 kl. 10:17

    LAFUFU ÄR LÄSKIGA 😂✨GIRLY POO

    Svara
  2. MAMMA 👩 skriver:
    26 november, 2025 kl. 10:18

    JAG TYCKER OCKSÅ DET

    Svara
  3. monkey nam nam skriver:
    26 november, 2025 kl. 10:21

    Jag har två lafufuuuuuuuus slayyyyy

    Svara
  4. Farfar skriver:
    26 november, 2025 kl. 10:22

    Jag tycker också det

    Svara
  5. Pappa skriver:
    26 november, 2025 kl. 10:22

    Jag har enlafufu

    Svara
  6. Blygt House skriver:
    26 november, 2025 kl. 10:35

    Kunskap är habil docka med sångmusik, om den lyssnar uppstår tvivel, var sitter man och sjunger? Det kan vara väldigt blygt att visa sitt ansikte och en sittplats för att sjunga en sång. Vänligen hitta och starta en scenshow eftersom det är mycket viktigt att vara en anständig och seriös publik.

    Svara
  7. Hallåa skriver:
    26 november, 2025 kl. 11:59

    Jag förstår inte hur man kan betala så mycket 🤑,för en så ful docka 🤣😂😅 korkade människor!!!!

    Svara
  8. Pia skriver:
    26 november, 2025 kl. 14:16

    jag köpt en till mitt barnbarn .tycker det är så fina .🤗🤗🤗

    Svara
  9. Li skriver:
    26 november, 2025 kl. 14:22

    Tror jag inte 😅😂🤣 varför inte säga som det är🤠du har väl köpt till dig själv,eller hur!!!!!

    Svara
  10. Ola skriver:
    26 november, 2025 kl. 14:25

    Till Pia lek med din lafufu🧟 korkade människa,vet du inte hur giftiga dom är??????

    Svara
  11. li skriver:
    26 november, 2025 kl. 14:42

    tycker det är är så fina funderar på att köpa en.

    Svara
  12. Peter Wang skriver:
    26 november, 2025 kl. 14:57

    Typisk kinesisk.

    Svara
  13. li skriver:
    26 november, 2025 kl. 15:15

    allt är giltigt nu för tiden luften ,kläder,mm.

    Svara
  14. 🧟mia skriver:
    26 november, 2025 kl. 15:19

    Korkade människa för det priset 😁kan du istället åka tur -retur, Sverige Kina,och köpa dockan

    Svara
  15. Tove skriver:
    26 november, 2025 kl. 15:45

    Man Borde Veta Vad Piratkopiering Är För Något

    Svara
  16. PidgeyHeart skriver:
    26 november, 2025 kl. 16:50

    jag vill ha en labubu…. ;;m;;
    usch folk borde sluta göra såna där kopior av dem. de som är giftiga.

    Svara
  17. Nanna skriver:
    26 november, 2025 kl. 19:37

    Varför inte köpa en Waldorfdocka istället ? De har
    giftfria sådana och så handlar det om etik.

    Svara
  18. mamma skriver:
    26 november, 2025 kl. 19:57

    nanna jag har 2 st walorfdockor dom är så fina .

    Svara
