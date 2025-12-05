Det googlade vi mest på

När vi vill veta något

brukar vi söka på internet.

Vi googlar.

Nu har siffror kommit

om vad folk i Sverige

sökte efter mest

under år 2025.

Det säger något

om vad som hände

under året.

Högst upp på listan

finns amerikanen Charlie Kirk.

Han blev mördad i september.

Kirk stöttade USAs

ledare Donald Trump.

Han var mycket känd i USA.

Men i Sverige ville

vi veta mer om honom.

Andra personer som

vi googlade på var

mördaren Ed Gein och

musikern Ozzy Osbourne.

Ed Gein var med

i en serie på sajten Netflix.

Ozzy Osbourne dog i somras.

Vi sökte också mycket

efter Labubu och listeria.

Labubu är söta dockor

i olika färger som

blivit mycket populära.

Listeria är

en farlig bakterie.

Många blev sjuka av den

på en restaurang i Stockholm.

Men allt vi sökte efter

handlade inte om

något som har hänt.

En mycket vanlig fråga

gällde en sorts kaffe.

Många undrade

Hur gör jag en cappuccino?

