Vardags
Många ville veta mer om Charlie Kirk och dockan Labubu. Foto: AP/TT och Stefan Jerrevång/TT
Det googlade vi mest på
När vi vill veta något
brukar vi söka på internet.
Vi googlar.
Nu har siffror kommit
om vad folk i Sverige
sökte efter mest
under år 2025.
Det säger något
om vad som hände
under året.
Högst upp på listan
finns amerikanen Charlie Kirk.
Han blev mördad i september.
Kirk stöttade USAs
ledare Donald Trump.
Han var mycket känd i USA.
Men i Sverige ville
vi veta mer om honom.
Andra personer som
vi googlade på var
mördaren Ed Gein och
musikern Ozzy Osbourne.
Ed Gein var med
i en serie på sajten Netflix.
Ozzy Osbourne dog i somras.
Vi sökte också mycket
efter Labubu och listeria.
Labubu är söta dockor
i olika färger som
blivit mycket populära.
Listeria är
en farlig bakterie.
Många blev sjuka av den
på en restaurang i Stockholm.
Men allt vi sökte efter
handlade inte om
något som har hänt.
En mycket vanlig fråga
gällde en sorts kaffe.
Många undrade
Hur gör jag en cappuccino?
8 SIDOR/TT
Vad har du googlat mest på i år?
Skriv en kommentar och berätta.
Det sökte vi mest på år 2025
- Charlie Kirk, mördad amerikan
- Ed Gein, känd mördare från USA
- Hockey-VM
- Ozzy Osbourne, död musiker från Storbritannien
- Labubu, populär docka från Kina
- Örebro skolskjutning
- Iphone 17, mobil
- Fotbolls-EM
- Bianca Censori, gift med den kände rapparen Kanye West
- Ryder Cup, stor tävling i golf
Informationen kommer från företaget Google.
5 december 2025
Igår googlade jag i alla fall på Schuberts symfonier. Vissa påstår att de är nio till antalet. Andra påstår att de bara är åtta. Detta beror på att en av symfonierna inte alltid räknas in, eftersom denna färdigställdes flera år efter det att Schubert var död. Jag har lyssnat på två av dem.
jag googlar mycket om recept på maträtter