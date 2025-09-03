Många vill ha Labubu

Det finns en figur

från Hongkong som är populär.

Du kanske har sett den?

Det är en docka med vassa tänder

och öron som liknar en kanin.

Dockan heter Labubu

och finns i flera olika färger.

Många pratar om den nu.

Barn tycker om

de söta dockorna.

De är också populära

bland personer

som gillar mode.

I appen Tiktok

finns tusentals videor

om Labubu.

Människor visar när

de öppnar kartonger

som dockorna ligger i.

Du kan inte se

på kartongen

vilken färg det är på dockan.

Därför köper många flera kartonger

för att få den Labubu de vill ha.

Flera kändisar

har också Labubus.

Det har gjort dockorna

ännu mer populära.

Många vill tjäna pengar

på att sälja Labubu.

Därför finns det många falska dockor.

I år har myndigheten Tullverket

stoppat flera hundra

falska Labubu

från att säljas i Sverige.

Det har också blivit

problem i en del skolor

när elever tar med sin Labubu

till skolan.

En del skolor har nu sagt nej

till Labubu på skolorna.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR

Har du en Labubu?

Tar du med den till skolan eller jobbet?

Skriv gärna kommentar.