Labubu kan se ut på olika sätt. Vissa tycker om att samla på dem. Foto: Henrik Montgomery/TT
Många vill ha Labubu
Det finns en figur
från Hongkong som är populär.
Du kanske har sett den?
Det är en docka med vassa tänder
och öron som liknar en kanin.
Dockan heter Labubu
och finns i flera olika färger.
Många pratar om den nu.
Barn tycker om
de söta dockorna.
De är också populära
bland personer
som gillar mode.
I appen Tiktok
finns tusentals videor
om Labubu.
Människor visar när
de öppnar kartonger
som dockorna ligger i.
Du kan inte se
på kartongen
vilken färg det är på dockan.
Därför köper många flera kartonger
för att få den Labubu de vill ha.
Flera kändisar
har också Labubus.
Det har gjort dockorna
ännu mer populära.
Många vill tjäna pengar
på att sälja Labubu.
Därför finns det många falska dockor.
I år har myndigheten Tullverket
stoppat flera hundra
falska Labubu
från att säljas i Sverige.
Det har också blivit
problem i en del skolor
när elever tar med sin Labubu
till skolan.
En del skolor har nu sagt nej
till Labubu på skolorna.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
3 september 2025
Labubu är fett grisch🚡🚡🚡
NEJ! Jag har Miska!!!🙂