Högre priser i oktober

Priserna på flera saker

ökade i oktober

jämfört med september.

Inflationen var 3,1 procent.

Det säger myndigheten SCB.

Framför allt blev glass,

godis, resor och el

dyrare i oktober.

Det är första gången

på tre månader som

priserna på mat går upp.

I år har maten blivit

nästan fyra procent dyrare.

Flera experter

är förvånade att

priserna ökar så mycket.

Men Riksbankens chef

Erik Thedéen är inte orolig.

– Jag tror fortfarande

att inflationen minskar

i slutet av detta året

och i början av nästa år,

säger han.

Inflation är ett mått

på hur mycket pengarna är värda.

När inflationen är hög

är pengar mindre värda.

Saker blir dyrare.

Du får mindre saker

för dina pengar.

8 SIDOR/TT