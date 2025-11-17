Vardags

An man bär på en korg med mat i en affär.

Maten blev lite dyrare i oktober. Foto: Chris Anderson/TT

Högre priser i oktober

Priserna på flera saker
ökade i oktober
jämfört med september.
Inflationen var 3,1 procent.

Det säger myndigheten SCB.

Framför allt blev glass,
godis, resor och el
dyrare i oktober.

Det är första gången
på tre månader som
priserna på mat går upp.
I år har maten blivit
nästan fyra procent dyrare.

Flera experter
är förvånade att
priserna ökar så mycket.
Men Riksbankens chef
Erik Thedéen är inte orolig.

– Jag tror fortfarande
att inflationen minskar
i slutet av detta året
och i början av nästa år,
säger han.

Inflation är ett mått
på hur mycket pengarna är värda.
När inflationen är hög
är pengar mindre värda.
Saker blir dyrare.
Du får mindre saker
för dina pengar.

8 SIDOR/TT

17 november 2025

