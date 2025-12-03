Dyrare mat i jul

Julen närmar sig.

Det är en av de helger

då många köper mycket mat.

I år blir maten vi köper

till jul dyrare jämfört

med förra julen.

Choklad och kaffe

har blivit dyrare i år

jämfört med förra året.

– En ask choklad kan

kosta 20 procent mer i år.

Priset på kaffe har ökat ännu mer.

Det säger Ulf Mazur

som har företaget Matpriskollen.

Smör, grädde och en del ost

kostar också mer.

Julskinkan är också

lite dyrare i år.

Men potatis och lax

har blivit billigare.

– Mitt tips är att handla

veckorna innan jul.

Då kan det ofta finnas

bra extrapriser,

säger Ulf Mazur.

8 SIDOR/TT

Vad brukar du äta till jul?

Har du tips på billig julmat?

Skriv gärna en kommentar.