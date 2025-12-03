Vardags
Julskinkan kostar lite mer denna jul jämfört med förra. Foto: J Nilsson/TT
Dyrare mat i jul
Julen närmar sig.
Det är en av de helger
då många köper mycket mat.
I år blir maten vi köper
till jul dyrare jämfört
med förra julen.
Choklad och kaffe
har blivit dyrare i år
jämfört med förra året.
– En ask choklad kan
kosta 20 procent mer i år.
Priset på kaffe har ökat ännu mer.
Det säger Ulf Mazur
som har företaget Matpriskollen.
Smör, grädde och en del ost
kostar också mer.
Julskinkan är också
lite dyrare i år.
Men potatis och lax
har blivit billigare.
– Mitt tips är att handla
veckorna innan jul.
Då kan det ofta finnas
bra extrapriser,
säger Ulf Mazur.

3 december 2025
Jag har inte plan-men kanske jag gör söt ris-det är dyrt ändå! Om min hälsa tilåtter det…lite kakorna vill jag baka…vi kan ser…om jag klarar inte det så min man lagar nånting…en fin recept på fisk rätt har jag…den översatt jag från svenskkokbok…
Tur man har fullt i frysen behöver bara köpa grädde och ansjovis .