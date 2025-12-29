Folk slänger mycket mat

Folk i Sverige slänger

mycket mat.

Förra året slängde vi

över 80 kilo mat

per person i genomsnitt.

Tillsammans blir det

nästan tusen miljoner

kilo mat i soporna.

Det är slöseri med pengar.

Det är också dåligt

för klimatet.

Den slängda maten

ger mycket utsläpp

som värmer upp klimatet.

Mest mat slängs

hemma hos folk.

Men också restauranger

och affärer slänger mycket.

Sverige har ett mål

att minska mat som slängs.

Men det går dåligt.

Vi har slängt ungefär

lika mycket i flera år.

– Alla måste göra mer.

Det gäller företag

som gör mat, affärerna

och restaurangerna.

Det måste bli lättare

för folk att slänga mindre mat.

Det säger Christina Anderzén

som är expert

på Naturvårdsverket.

Hon har några tips

till dig som vill

slänga mindre mat.

Planera vad du ska köpa.

Köp inte mer än du behöver.

Titta, lukta och smaka

på maten innan du slänger den.

Den kanske fortfarande

går att äta.

