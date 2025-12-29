Vardags
Mycket mat hamnar i soporna. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Folk slänger mycket mat
Folk i Sverige slänger
mycket mat.
Förra året slängde vi
över 80 kilo mat
per person i genomsnitt.
Tillsammans blir det
nästan tusen miljoner
kilo mat i soporna.
Det är slöseri med pengar.
Det är också dåligt
för klimatet.
Den slängda maten
ger mycket utsläpp
som värmer upp klimatet.
Mest mat slängs
hemma hos folk.
Men också restauranger
och affärer slänger mycket.
Sverige har ett mål
att minska mat som slängs.
Men det går dåligt.
Vi har slängt ungefär
lika mycket i flera år.
– Alla måste göra mer.
Det gäller företag
som gör mat, affärerna
och restaurangerna.
Det måste bli lättare
för folk att slänga mindre mat.
Det säger Christina Anderzén
som är expert
på Naturvårdsverket.
Hon har några tips
till dig som vill
slänga mindre mat.
- Planera vad du ska köpa.
Köp inte mer än du behöver.
- Titta, lukta och smaka
på maten innan du slänger den.
Den kanske fortfarande
går att äta.
8 SIDOR
29 december 2025