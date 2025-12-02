Vardags
Nu är det en tävling för pepparkakshus på museet Arkdes. Foto: Lennart Weibull/pressbild
En labubu, svanar som visar kärlek och ett korthus. Foton: H Montgomery/TT
En koja där de som är kära kan träffas. Det kallas love shack på engelska.
Hus byggda av kärlek
Varje år har museet Arkdes
en stor tävling för pepparkakshus.
Nu finns årets hus.
I år ska husen handla om kärlek.
Museet ligger på Skeppsholmen
i Stockholm.
Det är gratis att gå in där.
Det går också
att se husen på internet.
151 pepparkakshus
är med och tävlar.
Några av husen är
- Eiffeltornet i Paris
- båten Titanic
- ett fågelbo
- en koja för kärlek
- en labubu.
Många har byggt en plats,
en film, ett gosedjur
eller något annat
som de älskar.
Barn, familjer och förskolor
har byggt några hus.
Bagare och arkitekter
har också gjort en del av husen.
De tävlar i olika grupper.
Den som besöker utställningen
kan rösta på plats.
Du kan också rösta
på museets sida på internet.
Du kan rösta till den 11 december.
Rösta på din favorit på museets sida
SARAH GREEN
2 december 2025
Min mor skulle älska det verkligen…jag röstade på nyckel!🥰😍❤
koja för kärleken är fin.
JAG GILLA JULEN OCH PEPPARKAKOR
Alla byggnader är sååå fina!!! 😍
Oj så fina byggnader i pepparkakor 🧑🎄själv rösta jag på nr 47,vi behöver mer❤️
fartyg Titanic
3 är 💩