Hus byggda av kärlek

Varje år har museet Arkdes

en stor tävling för pepparkakshus.

Nu finns årets hus.

I år ska husen handla om kärlek.

Museet ligger på Skeppsholmen

i Stockholm.

Det är gratis att gå in där.

Det går också

att se husen på internet.

151 pepparkakshus

är med och tävlar.

Några av husen är

Eiffeltornet i Paris

båten Titanic

ett fågelbo

en koja för kärlek

en labubu.

Många har byggt en plats,

en film, ett gosedjur

eller något annat

som de älskar.

Barn, familjer och förskolor

har byggt några hus.

Bagare och arkitekter

har också gjort en del av husen.

De tävlar i olika grupper.

Den som besöker utställningen

kan rösta på plats.

Du kan också rösta

på museets sida på internet.

Du kan rösta till den 11 december.

Rösta på din favorit på museets sida

SARAH GREEN