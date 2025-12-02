Vardags

Hus byggda av kärlek

Varje år har museet Arkdes
en stor tävling för pepparkakshus.
Nu finns årets hus.
I år ska husen handla om kärlek.

Museet ligger på Skeppsholmen
i Stockholm.
Det är gratis att gå in där.
Det går också
att se husen på internet.

151 pepparkakshus
är med och tävlar.
Några av husen är

  • Eiffeltornet i Paris
  • båten Titanic
  • ett fågelbo
  • en koja för kärlek
  • en labubu.

Många har byggt en plats,
en film, ett gosedjur
eller något annat
som de älskar.

Barn, familjer och förskolor
har byggt några hus.
Bagare och arkitekter
har också gjort en del av husen.
De tävlar i olika grupper.
Den som besöker utställningen
kan rösta på plats.

Du kan också rösta
på museets sida på internet.
Du kan rösta till den 11 december.

SARAH GREEN

2 december 2025

7 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    2 december, 2025 kl. 14:12

    Min mor skulle älska det verkligen…jag röstade på nyckel!🥰😍❤

    Svara
  2. v skriver:
    2 december, 2025 kl. 14:15

    koja för kärleken är fin.

    Svara
  3. JULPERSON skriver:
    2 december, 2025 kl. 14:37

    JAG GILLA JULEN OCH PEPPARKAKOR

    Svara
  4. ( ^ - ^ ) skriver:
    2 december, 2025 kl. 14:39

    Alla byggnader är sååå fina!!! 😍

    Svara
  5. Liza skriver:
    2 december, 2025 kl. 16:02

    Oj så fina byggnader i pepparkakor 🧑‍🎄själv rösta jag på nr 47,vi behöver mer❤️

    Svara
  6. Ett exotisk svensk skriver:
    2 december, 2025 kl. 18:27

    fartyg Titanic

    Svara
  7. 6767 skriver:
    2 december, 2025 kl. 18:53

    3 är 💩

    Svara
