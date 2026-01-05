Vardags
Apparna Deepseek och Chat GPT är AI-appar. De kan svara på frågor, skriva texter och mycket mer. Men det är inte alltid informationen de säger är sann. Foto: AP/TT
Många frågar AI
Smarta datorer
har blivit vanliga.
Datorerna har program
som nästan verkar
kunna tänka själva.
Det kallas AI,
artificiell intelligens.
Många i Sverige använder AI.
En del använder AI varje dag.
Det visar undersökningen
Svenska folket och AI 2025.
Folk ber AI om råd.
De vill ofta ha svar
om kärlek och om hälsa.
Många tycker att det känns
som att prata
med en människa
när de får svar av AI.
Samtidigt säger många
att de inte litar
på svaren som AI ger.
– Vi får inte tappa
vårt eget tänkande.
Men om vi har kunskap
om hur vi ska använda AI
kan det vara till hjälp,
säger professorn Åsa Wikforss.
8 SIDOR/TT
Så fort jag går ut på Google och söker på något så brukar det innan själva sökträffarna dyka upp en ruta där AI svarat på samma fråga. Ibland svarar den rätt. Men rätt ofta säger den något som inte stämmer alls med verkligheten. En gång påstod den att boken Ronja Rövardotter kom på 1970-talet, vilket är fel. Boken kom först 1981.
Jag brukar skriva till chatgpt. Men den har blivit sämre och jag använder den mindre och mindre. Jag litar inte 100% på den heller. Jag tycker inte om AI ”konst” för jag har en fobi av det och det är redan dåligt (stjäl andras konstverk utan tillåtelse)
Google är väl också AI?
Hej!
Det finns AI i Google.
Men du behöver inte välja AI
när du söker med Google.
Hälsningar,
8 Sidor
Jag använder ai nästan dagligen. Vad är skillnaden mellan ChatGPT och DeepSeek? Jag använder ChatGPT och ibland får jag falska svar.
Hej!
Det finns olika verktyg som är AI.
Chat GPT och DeepSeek är två.
Men det finns flera.
Du måste alltid kontrollera svaren.
Det är inte säkert att AI svarar sant.
Hälsningar,
8 Sidor
Google och AI är i princip samma sak. ”Ai” är bara att dem har lagt till ett resonemang i sökningarna