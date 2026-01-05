Många frågar AI

Smarta datorer

har blivit vanliga.

Datorerna har program

som nästan verkar

kunna tänka själva.

Det kallas AI,

artificiell intelligens.

Många i Sverige använder AI.

En del använder AI varje dag.

Det visar undersökningen

Svenska folket och AI 2025.

Folk ber AI om råd.

De vill ofta ha svar

om kärlek och om hälsa.

Många tycker att det känns

som att prata

med en människa

när de får svar av AI.

Samtidigt säger många

att de inte litar

på svaren som AI ger.

– Vi får inte tappa

vårt eget tänkande.

Men om vi har kunskap

om hur vi ska använda AI

kan det vara till hjälp,

säger professorn Åsa Wikforss.

8 SIDOR/TT

