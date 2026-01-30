Sämsta köpen år 2025

Begagnade bilar,

hjälp av hantverkare

och abonnemang för telefoner.

Det är sådana köp

som flest klagade på

förra året, 2025.

Det visar en undersökning

av organisationen

Sveriges konsumenter.

Varje år kollar de vilka köp

folk är missnöjda med.

De gör en lista på de köp

som flest klagar på.

Folk brukar klaga på

samma saker.

– Men förra året

klagade fler än tidigare

på sina köp av bilar.

Det säger Christine Fransholm

på Sveriges konsumenter.

Många klagar också

på en ny sorts hjälp.

Det är företag som ska hjälpa folk

att stoppa prenumerationer.

Det har blivit svårare

för vanliga människor

att ta kontakt med företag

och stoppa prenumerationer

och annat.

Det kan vara därför

som de nya företagen finns.

Men det blir ofta

nya problem med företagen

som ska hjälpa till.

Det säger Christine Fransholm.

– De som klagar har

ofta trott att hjälpen var gratis,

men sedan får de räkningar

på flera tusen kronor.

Ett sådant företag

är Termination Experts.

Det företaget har fått

flest klagomål

hos myndigheterna förra året.

Men det finns många fler

liknande företag.

– Företagen måste bli

mer tydliga med att

de tar betalt för hjälpen,

säger Christine Fransholm.

– Men folk måste också

förstå att ingenting

är gratis på internet,

säger hon.

