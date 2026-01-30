Vardags
Många klagar på sina köp av gamla bilar. Foto: Janerik Henriksson/TT
Sämsta köpen år 2025
Begagnade bilar,
hjälp av hantverkare
och abonnemang för telefoner.
Det är sådana köp
som flest klagade på
förra året, 2025.
Det visar en undersökning
av organisationen
Sveriges konsumenter.
Varje år kollar de vilka köp
folk är missnöjda med.
De gör en lista på de köp
som flest klagar på.
Folk brukar klaga på
samma saker.
– Men förra året
klagade fler än tidigare
på sina köp av bilar.
Det säger Christine Fransholm
på Sveriges konsumenter.
Många klagar också
på en ny sorts hjälp.
Det är företag som ska hjälpa folk
att stoppa prenumerationer.
Det har blivit svårare
för vanliga människor
att ta kontakt med företag
och stoppa prenumerationer
och annat.
Det kan vara därför
som de nya företagen finns.
Men det blir ofta
nya problem med företagen
som ska hjälpa till.
Det säger Christine Fransholm.
– De som klagar har
ofta trott att hjälpen var gratis,
men sedan får de räkningar
på flera tusen kronor.
Ett sådant företag
är Termination Experts.
Det företaget har fått
flest klagomål
hos myndigheterna förra året.
Men det finns många fler
liknande företag.
– Företagen måste bli
mer tydliga med att
de tar betalt för hjälpen,
säger Christine Fransholm.
– Men folk måste också
förstå att ingenting
är gratis på internet,
säger hon.
Köpen flest klagade på år 2025
- Bilar
Hälften som klagar på bilar
har köpt gamla bilar.
Andra klagar på reparationer,
leasing av bilar
och köp av nya bilar.
- Hjälp till hemmet
Bland annat hantverkare,
hjälp med flytt
och larm i hemmet.
- Telekom
Abonnemang på telefon, tv och internet.
- Företag som hjälper till på internet
Bland annat hjälp med
att stoppa prenumerationer, spärra företag,
hjälp med lagar och annat.
- Saker i hemmet
Hälften som klagar har köpt möbler.
Andra klagar på köp av kylskåp,
elektriska saker och liknande.
30 januari 2026
Man kan avsluta prenumerationer på igen hand, så länge man har tillgång till kontot.
Och det är viktigt att läsa informationen innan man bekräftar att de ska ha tillgång till sin bank.
Jag brukar ta bort automatiskt förnyelsen om jag bara vill ha prenumerationen tillfälligt.
Hej! : )
Tack för bra tips.
Vänligen,
8 Sidor
ett abonmang
en gummi anka
Vet ni vilka bilmärken som är med i det mest klagomål och missnöjdhet? 8 sidor
Nej. Det fanns inte med i undersökningen.
Tack för din fråga.
Vänligen,
8 Sidor
Förra året köpte jag två begagnade böcker över Bokbörsen. Den ena boken hade två skadade sidor, så att texten inte gick att läsa där. Den andra var fuktskadad. Säljaren där påstod att böckerna var i bra skick. Detta var mitt sämsta köp från 2025.