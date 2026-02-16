Vardags
En kvinna i Sudan gör en dryck som är viktig under ramadan. Foto: Marwan Ali/AP/TT
En marknad i Jemen är fixad inför ramadan. Foto: Abdulnasser Alseddik/AP/TT
Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Foto: Mahmoud Illean/AP/TT
Muslimernas heliga bok Koranen. Foto: Vahid Salemi/AP/TT
Nu börjar ramadan
Den 17 februari
börjar ramadan.
Det är den stora högtiden
i religionen islam.
Muslimer över hela världen
fastar i en månad.
De äter och dricker inte på dagen.
Men när solen gått ner
samlas ofta människor
för att äta tillsammans.
För många muslimer
handlar ramadan om att be,
tänka på livet,
vara med sin familj
och att hjälpa folk
som har det svårt.
När ramadan är slut
blir det en stor fest
som heter eid-al-fitr.
I år börjar den stora festen
när solen har gått ner
den 19 mars.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
16 februari 2026
Kära Marie-tack för artikel! Men ”eid al fitr” är ”bayram” på turkiska…i svenska språk vi har inte ord på den! Vad synd! Bilder är fina-men till ex. en fin bild från Istanbul var bra…min man farfar var imam i arap moske i Istanbul…jag firar Ramadan men fastar inte eftrsom jag är sjuk…
Jag ber för Sverige och hela världen och samtidigt att muslimer och icke muslimer kommer närmare…hoppas att Ramadan blir bra för alla och att hjälp kommer till de utsatta…muslimer måste inte glömma att även många riktiga svenskar är hungry…inte bara invandrare…OK?
Marie om du vill fråga om Ramadan eller Islam så fråga gärna! Men just nu jag tycker att det är viktigt att hittaett svensk ord för bayram! Vad tycker Du???🙂🥳Md mvh Milena
Ursäkta ! Den 19 februari ska börja Ramadan. Inte den 17.
Hej!
I många almanackor står det
att ramadan börjar
på kvällen den 17 februari.
Första dagen med fasta
blir den 18 februari.
Men en del moskéer i Sverige
säger att ramadan börjar
den 19 februari.
Hälsningar,
8 Sidor
Jag tror att någon måste hitta svensk ord för BAYRAM! Nästa gång när ni skriver artikel så ni kan nämna den turkisk namn också…/ Jag vill säga till muslimer att många svenskar är hungry-jag hade två svenska damer här bredvid mig så jag vet…ni måste bryr sig om den svenska samhälle också!😮🥳🧡🤎
det finns inget svenskt namn för ramadan .svenskarna firar inte det.det är muslimers högtid .varför ska man hitta på ett namn.
det är ingen som är hungrig milena.det finns hjälp för de som har lite pengar. röda korset kyrkan socialen.
ortdox fastar 50dgr varför finns ingen nyhet om det.