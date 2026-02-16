Nu börjar ramadan

Den 17 februari

börjar ramadan.

Det är den stora högtiden

i religionen islam.

Muslimer över hela världen

fastar i en månad.

De äter och dricker inte på dagen.

Men när solen gått ner

samlas ofta människor

för att äta tillsammans.

För många muslimer

handlar ramadan om att be,

tänka på livet,

vara med sin familj

och att hjälpa folk

som har det svårt.

När ramadan är slut

blir det en stor fest

som heter eid-al-fitr.

I år börjar den stora festen

när solen har gått ner

den 19 mars.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

