  • Foto: Sergio Zimmermann

    Sverige behöver mer egen mat. Här är räkor som odlas i Umeå. Foto: Sergio Zimmermann

  • lindberg

    Socialdemokraten Hans Lindberg är politiker i Umeå. Foto: Pressbild

Umeå odlar räkor

Sverige har för lite egen mat.
Bara hälften av maten vi äter
odlas eller tillverkas i Sverige.
Det mesta odlas i södra Sverige.

Det går att jämföra med Finland.
Där kommer 80 procent av maten
från Finland.

Samtidigt finns det många hot.
Hoten handlar
om krisen med klimatet,
virus som kan sprida sig och krig.

Alla hot kan göra det svårare
för länder att få tag på mat.
Då blir det viktigare
att Sverige har mer egen mat.

Det är också därför
som experter i Umeå
har börjat odla fisk och räkor.
Det är än så länge ett test
och ett samarbete
mellan kommunen,
forskare och EU, bland annat.

Politikern Hans Lindberg
är en av dem som styr i Umeå.

Han säger att odlingen i Umeå
är bra för klimatet.
Experterna ska använda
rester av värme från ett kraftverk
för att odlingen ska fungera.

Men odlingen är också bra
för att Sverige inte ska
behöva köpa mycket mat
från andra länder
i framtiden.

– I en osäker värld är det bra
att Sverige odlar mer egen mat,
säger Hans Lindberg.

Mat från Sverige har minskat

  • År 1988 kom 75 procent
    av maten som vi åt i Sverige
    från det egna landet.
  • I dag är det 50 procent.
  • Politikerna i Sveriges riksdag
    vill undersöka Sveriges mat.
  • De vill att svenska jordbruk
    ska odla och göra mer mat.
  • Och att företag inom Sverige
    ska handla mer mat av varandra.

    Informationen kommer från organisationen
    Lantbrukarnas riksförbund
    och Sveriges riksdag.

En maskin kör på en åker. En skördetröska på ett sädesfält. Foto: Johan Nilsson/TT

6 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    6 februari, 2026 kl. 09:19

    Krig???

    Svara
  2. MILENA skriver:
    6 februari, 2026 kl. 09:31

    Alltså jag vet inte vad går odla här…men man kan fokusera på det…vad bra…i Tjeckien till ex. en man odlar havtorn…🙂

    Svara
