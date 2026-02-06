Umeå odlar räkor

Sverige har för lite egen mat.

Bara hälften av maten vi äter

odlas eller tillverkas i Sverige.

Det mesta odlas i södra Sverige.

Det går att jämföra med Finland.

Där kommer 80 procent av maten

från Finland.

Samtidigt finns det många hot.

Hoten handlar

om krisen med klimatet,

virus som kan sprida sig och krig.

Alla hot kan göra det svårare

för länder att få tag på mat.

Då blir det viktigare

att Sverige har mer egen mat.

Det är också därför

som experter i Umeå

har börjat odla fisk och räkor.

Det är än så länge ett test

och ett samarbete

mellan kommunen,

forskare och EU, bland annat.

Politikern Hans Lindberg

är en av dem som styr i Umeå.

Han säger att odlingen i Umeå

är bra för klimatet.

Experterna ska använda

rester av värme från ett kraftverk

för att odlingen ska fungera.

Men odlingen är också bra

för att Sverige inte ska

behöva köpa mycket mat

från andra länder

i framtiden.

– I en osäker värld är det bra

att Sverige odlar mer egen mat,

säger Hans Lindberg.

8 SIDOR/TT

Vad tycker du?

Borde Sverige odla mer egen mat?

Skriv gärna en kommentar.