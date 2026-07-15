Vardags
En person plocka blåbär i skogen. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Tjäna pengar på bär
På sommaren och hösten
kan du plocka bär i Sverige.
Det är fritt och gratis.
Det är bara att gå ut
i skogen och plocka.
Många plockar till sig själva.
Men en del plockar för
att sälja och tjäna pengar.
De säljer bären
till företag som köper.
Vanliga bär är
- blåbär
- hjortron
- hallon
- lingon.
Det går också att plocka
svamp och sälja.
Du får sälja för
upp till 12 500 kronor
utan att betala skatt på det.
8 SIDOR/TT
15 juli 2026
i vilket skog???🙂
det finns mycket blåbär och lingon ,jag ska plocka nästa helg ,att ha till vinter. till pajer och jag brukar göra egen lingonsylt.