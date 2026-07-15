Vardags

En närbild på en hand som håller i en röd bärplockare och tar några blåbär.

En person plocka blåbär i skogen. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Tjäna pengar på bär

På sommaren och hösten
kan du plocka bär i Sverige.
Det är fritt och gratis.
Det är bara att gå ut
i skogen och plocka.

Många plockar till sig själva.
Men en del plockar för
att sälja och tjäna pengar.
De säljer bären
till företag som köper.

Vanliga bär är

  • blåbär
  • hjortron
  • hallon
  • lingon.

Det går också att plocka
svamp och sälja.

Du får sälja för
upp till 12 500 kronor
utan att betala skatt på det.

8 SIDOR/TT

15 juli 2026

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2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    15 juli, 2026 kl. 09:10

    i vilket skog???🙂

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  2. Elisabeth skriver:
    15 juli, 2026 kl. 10:43

    det finns mycket blåbär och lingon ,jag ska plocka nästa helg ,att ha till vinter. till pajer och jag brukar göra egen lingonsylt.

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