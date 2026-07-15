Tjäna pengar på bär

På sommaren och hösten

kan du plocka bär i Sverige.

Det är fritt och gratis.

Det är bara att gå ut

i skogen och plocka.

Många plockar till sig själva.

Men en del plockar för

att sälja och tjäna pengar.

De säljer bären

till företag som köper.

Vanliga bär är

blåbär

hjortron

hallon

lingon.

Det går också att plocka

svamp och sälja.

Du får sälja för

upp till 12 500 kronor

utan att betala skatt på det.

8 SIDOR/TT