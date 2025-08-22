De hittade stad i havet

Dykare har hittat saker

från en sjunken stad i Egypten.

I torsdags hissade

de upp statyer från havet.

Experter tror att sakerna

kommer från staden Kanopos.

Det var en viktig stad

för över 2 000 år sedan.

Staden låg där floden Nilen

flyter ut i Medelhavet.

Det är nära staden

Alexandria i dag.

Den gamla staden blev

förstörd av flera

jordbävningar.

Sedan försvann den

när havet långsamt blev

högre under många år.

Dykarna har hittat rester

av byggnader och en hamn.

Där finns också delar

av dammar som folk

odlat fisk i.

Dykarna har bland annat

plockat upp romerska mynt,

figurer av kungar

och en sfinx.

Sfinxen är ett påhittat djur

med kropp från ett lejon

och huvud från en människa.

– Det finns mycket

mer under vattnet.

Men vi får inte ta upp allt.

Resten av sakerna måste

ligga kvar i havet.

Det finns regler för det.

Det säger Sherif Fathi

som är Egyptens minister

för turister.

8 SIDOR/TT