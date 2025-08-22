Världen
Dykare med en staty från den sjunkna staden i Egypten. Foton: AP/TT
Delar av statyer och byggnader från staden under vattnet.
Figurer från staden under vatten.
Romerska mynt från staden under vattnet.
De hittade stad i havet
Dykare har hittat saker
från en sjunken stad i Egypten.
I torsdags hissade
de upp statyer från havet.
Experter tror att sakerna
kommer från staden Kanopos.
Det var en viktig stad
för över 2 000 år sedan.
Staden låg där floden Nilen
flyter ut i Medelhavet.
Det är nära staden
Alexandria i dag.
Den gamla staden blev
förstörd av flera
jordbävningar.
Sedan försvann den
när havet långsamt blev
högre under många år.
Dykarna har hittat rester
av byggnader och en hamn.
Där finns också delar
av dammar som folk
odlat fisk i.
Dykarna har bland annat
plockat upp romerska mynt,
figurer av kungar
och en sfinx.
Sfinxen är ett påhittat djur
med kropp från ett lejon
och huvud från en människa.
– Det finns mycket
mer under vattnet.
Men vi får inte ta upp allt.
Resten av sakerna måste
ligga kvar i havet.
Det finns regler för det.
Det säger Sherif Fathi
som är Egyptens minister
för turister.
8 SIDOR/TT
22 augusti 2025
