Världen

Två män står på ett stridsfordon. De pratar med varandra.

Israeliska soldater står på ett stridsfordon utanför Gaza stad. Foto: Maya Levin/AP/TT

Israel är nära Gaza stad

Israels ledare har bestämt
att landet ska ta över Gaza stad.
Nu står deras militärer
utanför staden.

Under flera dagar har Israel
attackerat Gaza stad
med bomber från luften.

I Gaza stad bor ungefär
en miljon människor.
Stora delar av staden
är nu förstörda.
Många palestinier flyr.

Flera organisationer
och Förenta nationerna
vill ha en paus i kriget.
Sveriges regering är också kritisk.

– Vi stöttar Israels kamp
mot Hamas.
Men vi stöttar inte
det Israel gör i Gaza.

Det säger Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT

Kriget i Gaza

  • Kriget i Gaza startade
    den 7 oktober år 2023.
  • Terrorister i gruppen Hamas
    attackerade en festival.
  • De dödade ungefär 1200 människor.
  • Hamas tog också människor
    till fånga, gisslan.
  • Några av dem är kvar i Gaza.
    Många av dem har dött.
  • Då attackerade
    Israels militärer Gaza.
  • Sedan dess har över
    60 tusen människor dött i Gaza.
    Det säger myndigheter i Gaza
    och flera organisationer
    som jobbar med hjälp i Gaza.

21 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 10:27

    Ulf Kristersson är svag. Genociden pågår och han tittar på. Man kan föreställa sig hur skulle han agera under ww2. Arbete gör dig fritt – det är ju inget fel med den slogan, eller?

    Svara
  2. Mu skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 11:09

    Ingen sanktion från FN eller USA , värför ? Men fattiga lander har många sanktioner och de blevfattigare på grund ov santion

    Svara
  3. Folk skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 12:41

    Snälla förklarar mig. Vad menar Ulf att han sa , vi stöta Israel men inte ta Gaza. Ska han inte förstår att hur många barn, kvinnor och manen att döda varje dag? Är han har inte empati om mänskligt….. ? Jag förstår ingenting om han.😔😔😔😔

    Svara
  4. Hubert Berghaus skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 13:09

    Vad händer efteråt? Palestinierna blir bestulna på sitt land och sin identitet om de sprids ut över olika nationer. Sedan bygger man semesterorter och Netanyahu får det outvecklade gasfältet i havet utanför Gazaremsan. Lovsång för det heliga landet Israel.

    Svara
  5. Hubert Berghaus skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 13:19

    Alla vet att det finns en rätt att försvara sig i nödvärn. Men alla vet också att det är straffbart att överträda självförsvaret i onödan. Var finns de riktigt hårda sanktionerna mot angriparen Israel?

    Svara
