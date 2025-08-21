Världen
Israeliska soldater står på ett stridsfordon utanför Gaza stad. Foto: Maya Levin/AP/TT
Israel är nära Gaza stad
Israels ledare har bestämt
att landet ska ta över Gaza stad.
Nu står deras militärer
utanför staden.
Under flera dagar har Israel
attackerat Gaza stad
med bomber från luften.
I Gaza stad bor ungefär
en miljon människor.
Stora delar av staden
är nu förstörda.
Många palestinier flyr.
Flera organisationer
och Förenta nationerna
vill ha en paus i kriget.
Sveriges regering är också kritisk.
– Vi stöttar Israels kamp
mot Hamas.
Men vi stöttar inte
det Israel gör i Gaza.
Det säger Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.
8 SIDOR/TT
Kriget i Gaza
- Kriget i Gaza startade
den 7 oktober år 2023.
- Terrorister i gruppen Hamas
attackerade en festival.
- De dödade ungefär 1200 människor.
- Hamas tog också människor
till fånga, gisslan.
- Några av dem är kvar i Gaza.
Många av dem har dött.
- Då attackerade
Israels militärer Gaza.
- Sedan dess har över
60 tusen människor dött i Gaza.
Det säger myndigheter i Gaza
och flera organisationer
som jobbar med hjälp i Gaza.
Ulf Kristersson är svag. Genociden pågår och han tittar på. Man kan föreställa sig hur skulle han agera under ww2. Arbete gör dig fritt – det är ju inget fel med den slogan, eller?
Ingen sanktion från FN eller USA , värför ? Men fattiga lander har många sanktioner och de blevfattigare på grund ov santion
Snälla förklarar mig. Vad menar Ulf att han sa , vi stöta Israel men inte ta Gaza. Ska han inte förstår att hur många barn, kvinnor och manen att döda varje dag? Är han har inte empati om mänskligt….. ? Jag förstår ingenting om han.😔😔😔😔
Vad händer efteråt? Palestinierna blir bestulna på sitt land och sin identitet om de sprids ut över olika nationer. Sedan bygger man semesterorter och Netanyahu får det outvecklade gasfältet i havet utanför Gazaremsan. Lovsång för det heliga landet Israel.
Alla vet att det finns en rätt att försvara sig i nödvärn. Men alla vet också att det är straffbart att överträda självförsvaret i onödan. Var finns de riktigt hårda sanktionerna mot angriparen Israel?