Israel är nära Gaza stad

Israels ledare har bestämt

att landet ska ta över Gaza stad.

Nu står deras militärer

utanför staden.

Under flera dagar har Israel

attackerat Gaza stad

med bomber från luften.



I Gaza stad bor ungefär

en miljon människor.

Stora delar av staden

är nu förstörda.

Många palestinier flyr.

Flera organisationer

och Förenta nationerna

vill ha en paus i kriget.

Sveriges regering är också kritisk.

– Vi stöttar Israels kamp

mot Hamas.

Men vi stöttar inte

det Israel gör i Gaza.

Det säger Sveriges statsminister

Ulf Kristersson.

