Världen

Människor springer mot mat och annan hjälp som snart ska landa på marken.

Hjälp från luften landar i Gaza stad. Bilden är från i torsdags. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

Israel vill ta över Gaza stad

Israels kontor för säkerhet
sa tidigt på fredagen ja
till ledaren Benjamin Netanyahus plan
att ta över Gaza stad.

I staden bor ungefär
en miljon människor.

Planens mål är att vinna
mot gruppen Hamas.
När Israel är klar med planen
ska landet lämna över
Gaza stad till någon annan
som kan styra området.

Israels militär har tidigare
varit kritiska till planen.
De säger att den kan vara farlig
för de 20 personer
som Hamas fortfarande
har som fångar, gisslan.

Förenta nationerna och
flera ledare i världen
är också kritiska
till Israels plan.

Netanyahus motståndare i politiken
Yair Lapid är också kritisk.
Han säger att planen
kommer ta månader
och kosta mycket pengar.

Många människor kommer
också att dö.
Det säger Yair Lapid.

8 SIDOR/TT

8 augusti 2025

1 kommentar
  1. Sofia skriver:
    8 augusti, 2025 kl. 10:19

    Genociden ska bli ”färdig” på den tiden. Tragiskt.

    Svara
