Israel vill ta över Gaza stad

Israels kontor för säkerhet

sa tidigt på fredagen ja

till ledaren Benjamin Netanyahus plan

att ta över Gaza stad.

I staden bor ungefär

en miljon människor.

Planens mål är att vinna

mot gruppen Hamas.

När Israel är klar med planen

ska landet lämna över

Gaza stad till någon annan

som kan styra området.

Israels militär har tidigare

varit kritiska till planen.

De säger att den kan vara farlig

för de 20 personer

som Hamas fortfarande

har som fångar, gisslan.

Förenta nationerna och

flera ledare i världen

är också kritiska

till Israels plan.

Netanyahus motståndare i politiken

Yair Lapid är också kritisk.

Han säger att planen

kommer ta månader

och kosta mycket pengar.

Många människor kommer

också att dö.

Det säger Yair Lapid.

8 SIDOR/TT