Fler stora protester i Israel

I tisdags var det stora protester

i Israel igen.

I staden Tel Aviv samlades

runt 350 tusen människor.

De är arga på landets regering.

Den 7 oktober år 2023

attackerade gruppen Hamas Israel.

Fler än 1 100 människor dog.

Hamas tog också flera fångar, gisslan.

Några av dem lever fortfarande.

Familjer till gisslan

är med i protesterna i Israel.

De vill att kriget i Gaza slutar.

Hamas har sagt

att de kan släppa hälften

av gisslan då.

Men Israels ledare

Benjamin Netanyahu

vill att hela gisslan blir fri

och att Hamas ger upp.

Annars tänker Netanyahu

fortsätta med sina planer

att ta över Gaza stad.

Många som protesterar

är rädda att gisslan dör

om kriget fortsätter.

Därför vill de att regeringen

kommer överens med Hamas

om en paus så att gisslan blir fri.

