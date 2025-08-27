Världen

    Människor i staden Sderot protesterar mot Israels regering. På hennes flagga står det Ta hem dem. Det handlar om gisslan.

    Människor protesterar på gatorna i staden Tel Aviv.

Fler stora protester i Israel

I tisdags var det stora protester
i Israel igen.

I staden Tel Aviv samlades
runt 350 tusen människor.
De är arga på landets regering.

Den 7 oktober år 2023
attackerade gruppen Hamas Israel.
Fler än 1 100 människor dog.
Hamas tog också flera fångar, gisslan.
Några av dem lever fortfarande.

Familjer till gisslan
är med i protesterna i Israel.
De vill att kriget i Gaza slutar.
Hamas har sagt
att de kan släppa hälften
av gisslan då.

Men Israels ledare
Benjamin Netanyahu
vill att hela gisslan blir fri
och att Hamas ger upp.
Annars tänker Netanyahu
fortsätta med sina planer
att ta över Gaza stad.

Många som protesterar
är rädda att gisslan dör
om kriget fortsätter.

Därför vill de att regeringen
kommer överens med Hamas
om en paus så att gisslan blir fri.

  1. MILENA LUISA skriver:
    27 augusti, 2025 kl. 12:07

    Katastrof! hela jorden lider…stackars familjer…uf😭

  2. Sofia skriver:
    27 augusti, 2025 kl. 16:21

    Tyvärr, regeringar idag bryr sig inte alls om vad människor tycker, även om de protesterar.

